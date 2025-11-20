Nice x Olympique de Marselha: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam na partida de abertura da 13ª rodada do Campeonato Francês 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2025/26. Nesta sexta-feira (21), Nice e Olympique de Marselha se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Allianz Riviera, na partida de abertura da 13ª rodada da Ligue 1. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Nice O Nice faz uma temporada irregular e precisa se recuperar da derrota para o Metz na rodada passada, a segunda consecutiva no Campeonato Francês, que deixou o time na 9ª posição, com 17 pontos. Dessa maneira, o técnico Franck Haise aproveitou a Data Fifa para treinar a equipe para o grande desafio desta sexta-feira. Contudo, para o duelo desta sexta-feira, o time segue sem poder contar com Youssouf Ndayishimiye e Mohamed Abdelmonem, lesionados.

Como chega o Olympique de Marselha Por outro lado, o Olympique de Marselha vive um momento mais positivo e sonha em brigar pelo título do Campeonato Francês para acabar com a hegemonia do PSG. O Olympique é o vice-líder da Ligue 1 com 25 pontos, somente dois a menos que o PSG. Ou seja, uma vitória nesta sexta-feira garante a liderança provisória da equipe e coloca mais pressão no clube de Paris. No entanto, o técnico Roberto De Zerbi segue com alguns problemas no elenco. Ruben Blanco e Bilal Nadir estão em recuperação de lesão e devem seguir como desfalque nesta sexta-feira. Além disso, Amine Gouiri, Nayef Aguerd e Hamed Traore aparecem como dúvidas, enquanto Ulisses Garcia volta a estar disponível após cumprir suspensão na rodada passada.