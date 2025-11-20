Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nice x Olympique de Marselha: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam na partida de abertura da 13ª rodada do Campeonato Francês 2025/26
A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2025/26. Nesta sexta-feira (21), Nice e Olympique de Marselha se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Allianz Riviera, na partida de abertura da 13ª rodada da Ligue 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Jogadores da Colômbia sofrem tentativa de assalto durante a Data Fifa nos EUA

Como chega o Nice

O Nice faz uma temporada irregular e precisa se recuperar da derrota para o Metz na rodada passada, a segunda consecutiva no Campeonato Francês, que deixou o time na 9ª posição, com 17 pontos.

Dessa maneira, o técnico Franck Haise aproveitou a Data Fifa para treinar a equipe para o grande desafio desta sexta-feira.

Contudo, para o duelo desta sexta-feira, o time segue sem poder contar com Youssouf Ndayishimiye e Mohamed Abdelmonem, lesionados.

Como chega o Olympique de Marselha

Por outro lado, o Olympique de Marselha vive um momento mais positivo e sonha em brigar pelo título do Campeonato Francês para acabar com a hegemonia do PSG.

O Olympique é o vice-líder da Ligue 1 com 25 pontos, somente dois a menos que o PSG. Ou seja, uma vitória nesta sexta-feira garante a liderança provisória da equipe e coloca mais pressão no clube de Paris.

No entanto, o técnico Roberto De Zerbi segue com alguns problemas no elenco. Ruben Blanco e Bilal Nadir estão em recuperação de lesão e devem seguir como desfalque nesta sexta-feira. Além disso, Amine Gouiri, Nayef Aguerd e Hamed Traore aparecem como dúvidas, enquanto Ulisses Garcia volta a estar disponível após cumprir suspensão na rodada passada.

NICE X OLYMPIQUE DE MARSELHA

13ª rodada do Campeonato Francês
Data e horário: sexta-feira, 21/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Allianz Riviera, em Nice.
NICE: Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Clauss, Boudaoui, Sanson, Abdi; Diop; Boga, Cho. Técnico: Franck Haise.
OLYMPIQUE DE MARSELHA: Rulli; Pavard, Egan-Riley, Palmieri; Lirola, Hojbjerg, O’Riley, Garcia; Gomes, Greenwood; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.
Árbitro: Jérémie Pignard.
Auxiliares: Aurélien Drouet e Erwan Finjean.
VAR: Nicolas Rainville.

