Neymar pede desculpas por pênalti cometido em empate do Santos

Neymar pede desculpas por pênalti cometido em empate do SantosCamisa 10 lamentou lance que originou o gol do Mirassol, elogiou a torcida e destacou esforço da equipe na luta contra o rebaixamento
O empate por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, ainda repercute entre os jogadores do Santos. Responsável pelo pênalti que gerou o gol dos visitantes na segunda etapa, Neymar utilizou as redes sociais para comentar o lance e pedir desculpas à torcida, embora tenha questionado a interpretação da arbitragem.
O camisa 10 do Peixe afirmou que não discordou da marcação após a checagem do VAR, mas demonstrou incômodo com a falta de padronização dos árbitros em lances semelhantes.
“Desculpe pelo pênalti. Há tantos critérios diferentes que nem sei o que dizer, só aceitar. A luta não para, vamos Santos!”, publicou o capitão santista.
Neymar ainda conversou com os auxiliares de arbitragem logo após a revisão do vídeo. O craque tentou argumentar que a jogada com o lateral Reinaldo ocorreu em alta velocidade e que o contato não justificaria a penalidade. A reclamação, contudo, não surtiu efeito.
Neymar elogia postura do Santos contra o Mirassol
Apesar do tropeço dentro de casa, o craque destacou a postura do Santos ao longo do duelo e disse acreditar que o time merecia um resultado melhor diante de um dos destaques do campeonato.
“Enfrentamos uma das melhores equipes do campeonato. Demos de tudo pra tentar a vitória e acho que merecíamos muito. Parabéns à equipe e à torcida, que fez mais uma vez uma festa linda! Seguimos juntos nessa etapa final, cada ponto, cada detalhe será importante!”, escreveu.
Com o empate, o Santos permaneceu na 16ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Mais de 14 mil torcedores compareceram à Vila Belmiro e repetiram o clima visto no clássico contra o Palmeiras, apoiando a equipe do início ao fim. O Peixe volta a campo na próxima segunda-feira (24/11), em duelo decisivo contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.