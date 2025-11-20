Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar pede desculpas por pênalti cometido em empate do Santos

Camisa 10 lamentou lance que originou o gol do Mirassol, elogiou a torcida e destacou esforço da equipe na luta contra o rebaixamento
O empate por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, ainda repercute entre os jogadores do Santos. Responsável pelo pênalti que gerou o gol dos visitantes na segunda etapa, Neymar utilizou as redes sociais para comentar o lance e pedir desculpas à torcida, embora tenha questionado a interpretação da arbitragem.

O camisa 10 do Peixe afirmou que não discordou da marcação após a checagem do VAR, mas demonstrou incômodo com a falta de padronização dos árbitros em lances semelhantes.

“Desculpe pelo pênalti. Há tantos critérios diferentes que nem sei o que dizer, só aceitar. A luta não para, vamos Santos!”, publicou o capitão santista.

Neymar ainda conversou com os auxiliares de arbitragem logo após a revisão do vídeo. O craque tentou argumentar que a jogada com o lateral Reinaldo ocorreu em alta velocidade e que o contato não justificaria a penalidade. A reclamação, contudo, não surtiu efeito.

Neymar elogia postura do Santos contra o Mirassol

Apesar do tropeço dentro de casa, o craque destacou a postura do Santos ao longo do duelo e disse acreditar que o time merecia um resultado melhor diante de um dos destaques do campeonato.

“Enfrentamos uma das melhores equipes do campeonato. Demos de tudo pra tentar a vitória e acho que merecíamos muito. Parabéns à equipe e à torcida, que fez mais uma vez uma festa linda! Seguimos juntos nessa etapa final, cada ponto, cada detalhe será importante!”, escreveu.

Com o empate, o Santos permaneceu na 16ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Mais de 14 mil torcedores compareceram à Vila Belmiro e repetiram o clima visto no clássico contra o Palmeiras, apoiando a equipe do início ao fim. O Peixe volta a campo na próxima segunda-feira (24/11), em duelo decisivo contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão.

