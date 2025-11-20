Neymar pede desculpas por pênalti cometido em empate do Santos

Camisa 10 lamentou lance que originou o gol do Mirassol, elogiou a torcida e destacou esforço da equipe na luta contra o rebaixamento / Crédito: Jogada 10

O empate por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, ainda repercute entre os jogadores do Santos. Responsável pelo pênalti que gerou o gol dos visitantes na segunda etapa, Neymar utilizou as redes sociais para comentar o lance e pedir desculpas à torcida, embora tenha questionado a interpretação da arbitragem. O camisa 10 do Peixe afirmou que não discordou da marcação após a checagem do VAR, mas demonstrou incômodo com a falta de padronização dos árbitros em lances semelhantes.

“Desculpe pelo pênalti. Há tantos critérios diferentes que nem sei o que dizer, só aceitar. A luta não para, vamos Santos!”, publicou o capitão santista. Neymar ainda conversou com os auxiliares de arbitragem logo após a revisão do vídeo. O craque tentou argumentar que a jogada com o lateral Reinaldo ocorreu em alta velocidade e que o contato não justificaria a penalidade. A reclamação, contudo, não surtiu efeito. Neymar elogia postura do Santos contra o Mirassol Apesar do tropeço dentro de casa, o craque destacou a postura do Santos ao longo do duelo e disse acreditar que o time merecia um resultado melhor diante de um dos destaques do campeonato. “Enfrentamos uma das melhores equipes do campeonato. Demos de tudo pra tentar a vitória e acho que merecíamos muito. Parabéns à equipe e à torcida, que fez mais uma vez uma festa linda! Seguimos juntos nessa etapa final, cada ponto, cada detalhe será importante!”, escreveu.