Mirassol garante vaga para a Libertadores do ano que vem

Resultados da rodada colaboram e Leão Caipira confirma estreia na competição continental com quatro rodadas de antecedência
O Mirassol escreveu mais um grande capítulo em sua temporada de estreia na elite do futebol brasileiro. A vitória do Corinthians contra o São Paulo, no clássico realizado na noite desta quinta-feira (20), garantiu a classificação do Leão Caipira para a Libertadores do ano que vem.

No momento, o clube do interior paulista ocupa a quarta colocação, com 60 pontos, e já não pode ser alcançado pelo Tricolor. O São Paulo ocupa a oitava colocação e é o primeiro fora da zona de classificação para a Libertadores.

