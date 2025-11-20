Marrocos x Brasil, pelo Mundial Sub-17: onde assistir, escalações e arbitragem

Marrocos x Brasil, pelo Mundial Sub-17: onde assistir, escalações e arbitragemSeleção chega com confiança às quartas depois de passar por Paraguai e França, nos pênaltis, com destaque para o goleiro João Pedro
Depois de eliminar Paraguai e França, ambos nas penalidades máximas, a Seleção Brasileira mede forças com o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. Assim, o confronto está marcado para esta sexta-feira (21), às 12h45 (de Brasília), no Aspire Zone, no Catar.
Dessa forma, o Brasil chega invicto após as goleadas sobre Indonésia e Honduras e os empates com Zâmbia, Paraguai e França (passou nos pênaltis diante desses dois últimos). Em seguida, quem avançar encara o vencedor do duelo Portugal e Suíça, que se enfrentam também na sexta-feira (21), às 11h45 (de Brasília).
Onde assistir
O confronto desta sexta-feira (21) terá a transmissão do canal SporTV (TV fechada) e CazéTV (Youtube).
Como chega o Marrocos
Os marroquinos eliminaram Mali por 3 a 2, nas oitavas de final. Antes disso, passaram pelos Estados Unidos, nos pênaltis, na segunda fase e na etapa de grupo avançou com um dos melhores terceiros colocados. Nesse sentido, massacraram a Nova Caledônia por 16 a 0, a maior goleada da competição, porém perderam para Portugal, por 6 a 0, e Japão, por 2 a 0, na fase de grupos.
Como chega o Brasil
Os brasileiros chegam com confiança em seguir na busca por mais um título do torneio, seria o pentacampeonato (ergueu a taça em 1997, 1999, 2003, 2019). Assim, para isso, terá João Pedro, do Santos, destaque da equipe nas decisões de pênaltis nas fases anteriores.
Além disso, o treinador Carlos Eduardo Patetuci contará com o retorno do zagueiro Vitor Hugo, que cumpriu suspensão contra a França pelas oitavas de final. “Vamos aplicar nossas estratégias nos treinamentos para irmos fortes para a decisão contra o Marrocos. Será um jogo bastante disputado”, projetou o comandante.
Outros confrontos das quartas de final
Além de Marrocos x Brasil, as quartas de final contará com jogos que prometem ser eletrizantes. Nesse sentido, entre eles, Áustria x Japão (9h30). Itália x Burkina Faso (10h30) e Portugal e Suíça (11h45), que completam as oito seleções que seguem na busca pelo título. Por fim, as semifinais serão no domingo (23), enquanto a final e a disputa do terceiro lugar estão marcadas para quinta-feira, dia 27 de novembro.
MARROCOS X BRASIL
Quarta de final da Copa do Mundo sub-17
Data e horário: 21/11/2025 (sexta-feira), às 12h45 (de Brasília)
Local: Aspire Zone, em Doha, no Catar
MARROCOS: Bellaarouch; Bouhadi, Hidaoui, Soukrat e Zekri; Ibn Salah, Saïdi, El Aoud e Daoudi; El Khalfioui e Ziyad Baha. Técnico: Nabil Baha
BRASIL: João Pedro; Arthur Ryan (Luccas Ramon), Vitão, Luís Eduardo; Angelo, Zé Lucas, Luis Pacheco, Kayke e Felipe Morais (Gabriel Mec); Ruan Pablo (Pietro Tavares) e Dell. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci.
Árbitro: Andrea Colombo
Quarto árbitro: Filip Dujic