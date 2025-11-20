Mansão ligada a processo de Neymar repete histórico com ex-BBB; entenda

Casal investiu R$ 40 milhões na compra da residência que pertencia à família do camisa 10 do Santos, mas tem lidado com série de dificuldades / Crédito: Jogada 10

Maíra Cardi e o marido, Thiago Nigro, seguem atolados em problemas com a obra da residência que compraram por R$ 40 milhões no fim do ano passado. Pertencida a Neymar anteriormente, a mansão já havia sido alvo de um processo contra a família do camisa 10 do Santos justamente irregularidades estruturais. A casa foi adquirida pelo clã de Neymar em 2020 e, um ano depois, o condomínio abriu um processo contra o pai do jogador. Na ação, a administração alegou que uma reforma anterior descumpriu regras internas e normas municipais. A cobrança incluía a adequação de áreas como a suíte master, a garagem e parte do muro.

Diante do impasse, Neymar pai também acionou a Justiça. Ele argumentou que havia comprado o imóvel já reformado — por cerca de R$ 20 milhões — e pediu a anulação do contrato, além da devolução do valor. O recurso, no entanto, foi negado em 2023. Sem solução e sem nunca ocupar o espaço, a família decidiu vender a mansão. Problemas semelhantes aos de Neymar Agora, os novos proprietários enfrentam outro ciclo de imprevistos. O casal planejava concluir a obra em 1º de abril, mas a previsão não se cumpriu. Na última terça-feira, a influenciadora relatou que encontrou o novo piso totalmente danificado. O revestimento, feito de rocha Travertino — um calcário poroso de tons claros que custou R$ 2 milhões — apareceu rachado e sujo. “Destruíram o chão. Parece piada, mas não é”, lamentou Maíra, em prantos.

Além disso, eles descobriram que portas e janelas de vidro estavam fora dos padrões exigidos pelo condomínio. O problema, aliás, se assemelha ao enfrentado no passado pelos antigos donos. A substituição custou cerca de R$ 2 milhões, com cada porta avaliada em R$ 11 mil. A piscina original, considerada um dos destaques da residência, acabou demolida para dar lugar a um lago. Maíra e Thiago ainda arcam com a remoção do teto devido às infiltrações no local, com uma soma de gastos próxima aos R$ 600 mil. No início da construção, Maíra pediu que duas bíblias fossem enterradas na fundação como símbolo de proteção. Ela brincou dizendo que a quantidade ainda era pouca diante da série de contratempos.

Outro episódio que chamou atenção envolveu um armário da cozinha. Ao visitar o local, Maíra percebeu prateleiras de 2,40 metros de altura instaladas no local, isso a obrigaria a usar uma escada diariamente. Com 1,70m, ela disse surpresa ao ver o espaço finalizado. A engenheira responsável explicou que apenas seguiu o projeto aprovado anteriormente. "A gente até questionou o projeto, se precisaria colocar uma escada lá, porque está inalcançável", afirmou a profissional. A influenciadora rebateu, ironizando: