Mano valoriza desempenho do Grêmio e destaca amadurecimento de Amuzu

Mano valoriza desempenho do Grêmio e destaca amadurecimento de AmuzuTreinador tricolor parabeniza seus comandados pelo triunfo incontestável por 2 a 0 sobre o Vasco, na Arena
Mano Menezes não escondeu a satisfação após a vitória do Grêmio sobre o Vasco, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador tricolor fez questão de enaltecer o desempenho coletivo da equipe na noite desta quarta-feira (19) e classificou a atuação como uma das melhores sob seu comando.
“A equipe foi muito bem, como um todo, conseguimos executar bem aquilo que pensamos para o jogo e a estratégia para enfrentar o adversário que tem muita posse. Primeira parte naturalmente melhor, depois fez o gol cedo no segundo tempo e naturalmente quem sofre o gol passa a arriscar um pouquinho mais e quem faz o gol, naturalmente já começa a pensar em proteger a vantagem que construiu. Mesmo assim encontramos os caminhos do contra-ataque para fazer o segundo gol”, iniciou.
“Acho que os números do jogo mostram a superioridade que nós construímos, praticamente em todos os fundamentos. Foi um grande jogo, os atletas estão de parabéns”, acrescentou o treinador.
Entre os protagonistas da noite esteve Francis Amuzu. O atacante belga brilhou com participação ofensiva intensa e marcou um belo gol, confirmando a boa fase que vive desde sua chegada a Porto Alegre no início da temporada.
Atacante do Grêmio amplia repertório
Mano ressaltou que o jogador vem ampliando seu repertório e se tornando cada vez mais importante para o elenco. Segundo o técnico, Amuzu evoluiu principalmente nos aspectos táticos e físicos.
“Hoje ele poderia ter terminado a partida, mas preferimos substituí-lo para que recebesse os aplausos da torcida. É um atleta que se tornou mais completo”, afirmou o treinador.
Com o resultado desta 34ª rodada, o Grêmio encerra a sequência de três jogos sem vencer no Brasileirão. Chega a 43 pontos e sobe para a 11ª colocação, ultrapassando o próprio Vasco, que caiu para a 12ª colocação.