Mano valoriza desempenho do Grêmio e destaca amadurecimento de Amuzu

Mano Menezes não escondeu a satisfação após a vitória do Grêmio sobre o Vasco, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador tricolor fez questão de enaltecer o desempenho coletivo da equipe na noite desta quarta-feira (19) e classificou a atuação como uma das melhores sob seu comando.

“A equipe foi muito bem, como um todo, conseguimos executar bem aquilo que pensamos para o jogo e a estratégia para enfrentar o adversário que tem muita posse. Primeira parte naturalmente melhor, depois fez o gol cedo no segundo tempo e naturalmente quem sofre o gol passa a arriscar um pouquinho mais e quem faz o gol, naturalmente já começa a pensar em proteger a vantagem que construiu. Mesmo assim encontramos os caminhos do contra-ataque para fazer o segundo gol”, iniciou.

“Acho que os números do jogo mostram a superioridade que nós construímos, praticamente em todos os fundamentos. Foi um grande jogo, os atletas estão de parabéns”, acrescentou o treinador. Entre os protagonistas da noite esteve Francis Amuzu. O atacante belga brilhou com participação ofensiva intensa e marcou um belo gol, confirmando a boa fase que vive desde sua chegada a Porto Alegre no início da temporada.