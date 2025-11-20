Leitura labial expõe bastidores e clima quente em Fluminense x Flamengo; vídeo

Em clássico polêmico, Tricolor soube desenvolver melhor sua estratégia no Maracanã e venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, pelo Brasileirão

O dublador Gustavo Machado divulgou, nesta quinta-feira (20), a tradicional leitura labial da partida — incluindo a reação de Bruno Henrique no lance polêmico. O vídeo se inicia com a expulsão de André Carvalho, preparador de goleiros do Fluminense, com apenas dez minutos de jogo.

A repercussão da vitória do Fluminense por 2 a 1 no clássico contra o Flamengo , na noite da última quarta-feira (19), segue dando o que falar. Depois da divulgação do áudio do VAR no lance de maior polêmica do jogo, o choque entre Thiago Silva e Bruno Henrique dentro da área, agora foi a vez de conhecer os diálogos dentro de campo.

“Mas no início? Babaca! Por**, eu falei para ele: ‘Aplica para os dois’. Só falei isso”, protestou antes de deixar o campo. Em seguida, Gustavo Machado expôs um breve atrito entre Canobbio e Carrascal, mas que não se compara ao de Luiz Araújo e Acosta.

“Cala a boca, otário do cara***! Cala a boca”, disse Luiz Araújo em direção ao autor do primeiro gol tricolor da noite. Os dois chegaram a ficar rosto a rosto, mas se dispersaram na sequência.

O vídeo ainda expôs orientações de Fábio à defesa tricolor, um dos destaques do clássico, e deu foco às reclamações em lances capitais. Além da insatisfação de Bruno Henrique com a interpretação do no choque com Thiago Silva, o vídeo também exibiu a reação de Renê à marcação da penalidade convertida por Jorginho, no segundo tempo.

“Estou caindo, mano. Quer que eu faça o que? Olha lá, eu estou caindo”, protestou o lateral tricolor.