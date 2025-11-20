Leila Pereira marca presença na final da Copa do Brasil feminina

Leila Pereira marca presença na final da Copa do Brasil femininaPresidente do Palmeiras esteve ao lado de Samir Xaud e outras autoridades para acompanhar decisão entre Ferroviária e Palmeiras
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira marcou presença na decisão da Copa do Brasil Feminina, nesta quinta-feira (20), entre Ferroviária e Palestrinas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Além dela, o presidente da CBF, Samir Xaud, também esteve presente para assistir ao jogo.
A dirigente entrou em campo antes da bola rolar, ao lado dos presidentes Samir Xaud (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos, e Filippo Bertolucci, representando a SAF Ferroviária.
Ferroviária e Palmeiras lutam pela final da Copa do Brasil feminina. Enquanto as Guerreiras Grenás buscam o segundo título na Copa do Brasil Feminina, o Palmeiras tenta erguer a taça pela primeira vez na história.
O Palmeiras eliminou o Avaí Kindermann (4-0), América-MG (3-0), Sport (5-0) e São Paulo. Do outro lado a Ferroviária venceu o Coritiba por 5 a 1, depois passou pelo Vitória (BA), por 3 a 0, nas oitavas. Nas quartas, superou o Internacional por 2 a 0, e depois o Bahia pelo mesmo placar, nas semis.
