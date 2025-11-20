Leila Pereira marca presença na final da Copa do Brasil feminina

Presidente do Palmeiras esteve ao lado de Samir Xaud e outras autoridades para acompanhar decisão entre Ferroviária e Palmeiras / Crédito: Jogada 10

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira marcou presença na decisão da Copa do Brasil Feminina, nesta quinta-feira (20), entre Ferroviária e Palestrinas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Além dela, o presidente da CBF, Samir Xaud, também esteve presente para assistir ao jogo. A dirigente entrou em campo antes da bola rolar, ao lado dos presidentes Samir Xaud (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos, e Filippo Bertolucci, representando a SAF Ferroviária.