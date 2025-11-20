Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leila Pereira marca presença na final da Copa do Brasil feminina

Presidente do Palmeiras esteve ao lado de Samir Xaud e outras autoridades para acompanhar decisão entre Ferroviária e Palmeiras
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira marcou presença na decisão da Copa do Brasil Feminina, nesta quinta-feira (20), entre Ferroviária e Palestrinas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Além dela, o presidente da CBF, Samir Xaud, também esteve presente para assistir ao jogo.

A dirigente entrou em campo antes da bola rolar, ao lado dos presidentes Samir Xaud (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos, e Filippo Bertolucci, representando a SAF Ferroviária.

Ferroviária e Palmeiras lutam pela final da Copa do Brasil feminina. Enquanto as Guerreiras Grenás buscam o segundo título na Copa do Brasil Feminina, o Palmeiras tenta erguer a taça pela primeira vez na história.

O Palmeiras eliminou o Avaí Kindermann (4-0), América-MG (3-0), Sport (5-0) e São Paulo. Do outro lado a Ferroviária venceu o Coritiba por 5 a 1, depois passou pelo Vitória (BA), por 3 a 0, nas oitavas. Nas quartas, superou o Internacional por 2 a 0, e depois o Bahia pelo mesmo placar, nas semis.

