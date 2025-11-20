Kaior Jorge brilha, e Cruzeiro busca empate no fim com o Juventude

Com dois gols do artilheiro do Brasileiro, Cruzeiro e Juventude ficaram no empate em 3 a 3, nesta quinta-feira (20), no Alfredo Jaconi / Crédito: Jogada 10

Em um jogo muito movimentado e disputado, Juventude e Cruzeiro empataram em 3 a 3, na tarde desta quinta-feira (20), no Alfredo Jaconi, pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro. Atrás no placar em duas ocasiões, a Raposa buscou a igualdade aos 39′ do segundo tempo. Kaior Jorge, duas vezes, e Sinisterra marcaram para o Crueiro, enquanto Taliari, também duas vezes, e Marcelo Hermes fizeram os gols do Juventude. Apesar do ponto importante, o Cruzeiro desperdiçou a chance de encostar ainda mais no líder Flamengo. Agora, a Raposa, terceira colocada, tem 65 pontos, seis a menos que o Rubro-Negro. Já o Juventude agora tem 33, quatro a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4.

Na próxima rodada, o Juventude visita o São Paulo, no domingo (23), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o Corinthians, às 20h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em uma prévia da semifinal da Copa do Brasil, que acontece em dezembro. Juventude surpreende Cruzeiro no começo Apesar do Cruzeiro ter criado a primeira boa chance da partida, com Gabigol, aos 5′, foi o time da casa quem começou melhor o jogo no Alfredo Jaconi. O Juventude era mais objetivo e chegava com mais perigo. Assim, não demorou para abrir o placar. Aos 8′, Marcelo Hermes recebeu pela esquerda e, da intermediária, cruzou fechado. A bola encobriu Cássio, que estava adiantado, e parou no fundo das redes. O Juventude seguiu melhor e ampliou pouco depois. Aos 15′, Taliari recebeu de Caíque nas costas da zaga, ajeitou no peito e, de novo por cobertura, finalizou na saída de Cássio, fazendo 2 a 0 para o Jaconero. Cruzeiro diminui na bola parada Aos poucos, o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida. No entanto, pouco conseguiu criar no setor ofensivo. Sem Matheus Pereira, a Raposa perdeu criatividade e teve problemas no meio. Ainda assim, o time celeste conseguiu descontar aos 41′. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, William cruzou na área e Sinisterra, que fez sua estreia como titular, mandou, de cabeça, sem chances para Jandrei.

Jogo “lá e cá” no segundo tempo Após o intervalo, empolgado pelo gol no fim do primeiro tempo, o Cruzeiro voltou melhor e começou a pressionar o Juventude. Lucar Romero quase marcou de fora da área aos 5′. Mas, logo depois, a Raposa não desperdiçou. Em jogada bem trabalhada, Japa lançou Kaiki dentro da área e o lateral mandou, de primeira, para Kaio Jorge finalizar e empatar a partida. O Juventude, no entanto, não se abalou e continuou buscando a vitória. Após uma sequência de ataques, aos 13′, Marcelo Hermes cruzou, Mandaca ajeitou de cabeça e Taliari, de novo, mandou para as redes, colocando o time gaúcho novamente na frente. Kaio Jorge empata no fim Quando a partida parecia se encaminhar para uma vitória do Juventude, Kaio Jorge apareceu de novo. Bolasie, que havia acabado de entrar, recebeu na direita e cruzou. Abner não conseguiu cortar e a bola sobrou para o artilheiro marcar o seu 19⁠º gol neste Campeonato Brasileiro, garantindo um importante ponto para o Cruzeiro. No fim, a Raposa ainda quase virou com Gabigol, mas Jandrei salvou o empate para o Juventude.