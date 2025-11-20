Kaio Jorge comemora gols pelo Cruzeiro, mas avisa: “Trocaria pela vitória”Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge marcou duas vezes no empate em 3 a 3 com o Juventude, nesta quinta (20), pelo Brasileiro
Em um jogo muito movimento, o Cruzeiro ficou atrás no placar duas vezes, mas buscou o empate em 3 a 3 com o Juventude, nesta quinta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro. Pela dificuldade do jogo, o ponto foi comemorado. No entanto, a Raposa desperdiçou a oportunidade de encostar ainda mais no líder Flamengo, que perdeu nesta 34a rodada do Brasileirão.
Por isso, Kaio Jorge, que marcou dois gols na partida foi comedido na comemoração. Artilheiro do Brasileiro, com 19 gols, o jogador, inclusive, ressaltou que preferia a vitória do que os gols. Além disso, o atacante também afirmou que o time não pode cometer os erros que teve contra o Juventude.
“Feliz pelos dois gols, mas eu trocaria tranquilamente pela vitória. A gente veio aqui com um único objetivo, que era vencer. Mas, já que a vitória não veio, vamos levar como aprendizado esse um ponto para que, nos próximos jogos, a gente possa entrar mais ligado na partida e concluir um pouco melhor” disse Kaio Jorge ao “Premiere”.
No Alfredo Jaconi, o Cruzeiro saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate no começo da etapa final, com gols de Sinisterra e Kaio Jorge. No entanto, pouco depois o Juventude voltou a ficar na frente. Mas, no fim do jogo, o artilheiro garantiu o empate da Raposa.
Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 65 pontos e segue na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Agora, no entanto, seis pontos atrás do líder Flamengo. No próximo domingo (23), a Raposa recebe o Corinthians, no Mineirão, às 20h30 (horário de Brasília), em uma prévia da semifinal da Copa do Brasil, que acontece em dezembro, após o fim do Brasileirão.