Juventude x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Nesta quinta-feira (20), com objetivos distintos ao fim do Campeonato Brasileiro, Juventude e Cruzeiro entram em campo, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada da competição nacional. A Raposa ocupa a terceira colocação, com 64 pontos, enquanto o Jaconero está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 32.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, bem cedo, às 14h30. Cesar Tavares, com sua voz inconfundível, narra o embate. Thiago Hugolini está confirmado com a 10 de comentarista, enquanto a reportagem está nas mãos do sempre intrépido Will Ferreira.