Junior Alonso exalta final “em casa” pelo Atlético: “Passei bons momentos”

Em resumo, Junior Alonso, de 32 anos, já defende a seleção do Paraguai há mais de uma década. E o time paraguaio manda as suas partidas no Defensores del Chaco. Além disso, o zagueiro foi revelado e atuou por três anos pelo Cerro Porteño. Dessa forma, conhece bem o estádio em que o Atlético vai atuar neste sábado.

A grande final da Copa Sul-Americana, neste sábado (22), contra o Lanús, será ainda mais especial para um jogador do Atlético Mineiro. Afinal, o zagueiro Junior Alonso estará em casa. Paraguaio, o jogador do Galo está acostumado a atuar no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, palco da final da competição continental.

“Estou no meu país. Minha família estará no estádio para me apoiar, para apoiar os meus companheiros. Jogar uma final no estádio onde joguei praticamente a metade da minha carreira, 12 anos jogando pela seleção também. Então, um estádio que eu conheço, que passei bons momentos também, que será muito importante”, disse Junior Alonso em entrevista ao perfil oficial da Copa Sul-Americana.

Junior Alonso pode conquistar o seu sétimo troféu com a camisa do Atlético. Afinal, o zagueiro paraguaio conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021. Além disso, também venceu quatro Campeonatos Mineiros (2020, 21, 22 e 25).

Atlético já está no Paraguai

O Atlético de Junior Alonso já está em solo paraguaio. A delegação do Galo desembarcou em Assunção na última quarta-feira (19). O elenco mineiro, inclusive, faz o primeiro treino em Assunção, no estádio do Libertad, na tarde desta quinta-feira (20). Na sexta, o clube treina no período da manhã. A final contra o Lanús acontece no sábado, às 17h (horário de Brasília).