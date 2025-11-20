Jardim cita Cruzeiro “apático” e deixa futuro no clube em aberto

Apesar de ressaltar foco no Cruzeiro, Leonardo Jardim indicou que vai avaliar continuidade após o fim da atual temporada / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro ficou atrás no placar duas vezes, mas buscou o empate em 3 a 3 com Juventude, nesta quinta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do ponto importante, pelas circunstâncias da partida, o técnico Leonardo Jardim não poupou críticas a atuação da sua equipe, no Alfredo Jaconi. Em resumo, o Leonardo Jardim criticou, principalmente, o começo de jogo do Cruzeiro. Afinal, a Raposa sofreu dois gols em 15 minutos e precisou buscar o empate duas vezes durante a etapa final.

“Em relação ao jogo, acho que temos de ser corretos, entramos apáticos, muitos erros defensivos, aquilo que é uma das melhores defesas do campeonato, hoje não tivemos o nosso nível, tivemos mal, uma desvantagem de hoje é que fomos à procura do resultado, fomos à procura do resultado e melhoramos a parte final da primeira parte, mas a segunda parte foram melhores, conseguimos nesse período fazer três gols, acabamos de sofrer mais um, mas criamos situações que podíamos ter feito mais dois ou três gols e acabamos por não finalizar”, analisou Leonardo Jardim, em coletiva. “O empate é um resultado negativo. O impacto é um resultado negativo, porque a gente procurava os três pontos, porque era por estes três pontos que a gente já podia consolidar a fase de grupos da Libertadores”, completou o técnico. Em resumo, o Cruzeiro saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate no começo da etapa final, com Sinisterra e Kaio Jorge. No entanto, pouco depois o Juventude voltou a ficar na frente. Mas, no fim do jogo, o artilheiro garantiu o empate da Raposa. Leonardo Jardim deixa futuro no Cruzeiro em aberto Apesar de contrato até o fim de 2026, Leonardo Jardim deixou o futuro em aberto no Cruzeiro. Recentemente, o técnico português recuou uma proposta do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. No entanto, o português disse que ainda vai avaliar a continuade na Raposa para a próxima temporada.

“Estou aqui 100% dedicado ao Cruzeiro. Em relação à próxima temporada, eu já fui muito bem claro, eu acho que mais importante do que falarmos o que será a próxima temporada para o treinador, para o dirigente, para o jogador e essas coisas todas, mais importante é a gente focar aqui, aqui para a fase de grupos e depois preparar aquilo que são os meios finais da Copa do Brasil”, disse Leonardo Jardim. “Depois disso é que eu, o Jardim e os jogadores e os diretores vamos pensar o que será o futuro. Não podemos ultrapassar metas com obstáculos pela frente ainda para resolver”, completou o português. Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 65 pontos e segue na terceira colocação. Agora, no entanto, seis pontos atrás do líder Flamengo. No próximo domingo (23), a Raposa recebe o Corinthians, no Mineirão, às 20h30 (horário de Brasília).