Internautas especulam sobre indiretas a Vini Jr em desabafo de ex-sogra nas redes sociais

Patrícia Mazalli, mãe de Maju Mazalli, comentou sobre ano difícil da filha e desejou "algo verdadeiro" para seu novo ciclo / Crédito: Jogada 10

Ao invés de aproximar, a última ida de Maju Mazalli a Madri selou o fim da relação com Vini Jr. O casal manteve uma relação discreta, marcada por idas e vindas, até dezembro de 2024 — quando a influenciadora esteve com o camisa 7 do Real Madrid na Espanha. De lá para cá, a criadora de conteúdo não teve vida fácil, mas não faltou colo de mãe. Maju tem enfrentado desafios em meio à mudança de fase, tanto que sua mãe, Patricia Mazalli, fez um desabafo público sobre o momento da filha. Internautas atrelaram o discurso ao jogador merengue, que assumiu Virgínia Fonseca recentemente. Inclusive, quem acompanhava o ex-casal reclamava da postura do atleta em não evidenciá-la.

“Filha, eu sei que esse ano não foi fácil pra você. Meu coração apertou em cada momento difícil que você viveu, mas também vi a sua força, mesmo quando você achou que não tinha mais nenhuma. Eu tenho tanto orgulho da mulher incrível que você é”, escreveu Patrícia. Ela concluiu o texto desejando um próximo ciclo mais leve à filha: “Que Deus traga o novo, mais doce. Traga tudo aquilo que seu coração merece, acima de tudo que seja verdadeiro. Estou sempre com você! Hoje e sempre! Te amo”. “Você é a razão do meu viver, minha rainha, minha força vem da senhora. Te admiro em todos os sentidos, te amo um mundo inteiro!”, respondeu Maju. Início das especulações Antes da oficialização do namoro do astro, Maju curtiu uma publicação que repercutia o atrito entre Bruna Biancardi e Virgínia Fonseca. O estopim de uma relação já cheia de rusgas, segundo a versão da noiva de Neymar, ocorreu quando a namorada de Vini ligou para o camisa 10 do Santos de madrugada.