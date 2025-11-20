Internacional vence o Ceará com emoção no fim e respira no Brasileirão

Internacional vence o Ceará com emoção no fim e respira no BrasileirãoColorado abre o placar, sofre empate com gol contra, mas Ricardo Mathias garante vitória por 2 a 1 no Castelão
O Internacional conquistou uma vitória vital para suas pretensões no Campeonato Brasileiro. Em um jogo tenso e cheio de reviravoltas, o Colorado venceu o Ceará por 2 a 1, nesta quinta-feira (20/11), na Arena Castelão, pela 34ª rodada. O jovem Ricardo Mathias foi o personagem da noite: marcou um gol contra bizarro, mas se redimiu ao fazer o gol da vitória no apagar das luzes.
Com o resultado, o Internacional chega aos 40 pontos e assume a 15ª colocação, abrindo distância da zona de rebaixamento. O time gaúcho, aliás, encosta no próprio Ceará, que estaciona nos 42 pontos e cai para o 14º lugar. A vitória, portanto, embola o meio da tabela e dá um respiro fundamental ao time de Ramón Díaz na reta final da competição.
Expulsão relâmpago e domínio estéril
O jogo começou quente no Castelão. Logo aos 5 minutos, o meia Vina, do Ceará, deixou o pé alto em Luis Otávio e recebeu o cartão vermelho direto após revisão do VAR. Com um homem a mais desde o início, o Internacional tomou conta da posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a retranca alvinegra. A melhor chance colorada na primeira etapa veio aos 37 minutos, quando Bernabéi finalizou de fora da área e obrigou o goleiro Bruno Ferreira a fazer grande defesa.
O Ceará, mesmo com um a menos, não abdicou do ataque. O time da casa apostou nos contra-ataques rápidos com Pedro Henrique e quase abriu o placar aos 27 minutos, mas o zagueiro Vitão salvou em cima da linha. O goleiro Ivan, do Inter, sentiu dores musculares e precisou de atendimento, aumentando a tensão para os visitantes. O primeiro tempo, assim, terminou zerado, com o Inter dono da bola, mas sem eficiência para transformar a vantagem numérica em gols.
Emoção, redenção e vitória no fim
A segunda etapa reservou todas as emoções da partida. O Inter finalmente abriu o placar aos 31 minutos. Braian Aguirre cruzou da esquerda e Vitinho apareceu livre na segunda trave para marcar. A alegria colorada, no entanto, durou pouco. Aos 35, Fabiano cobrou escanteio fechado e o jovem Ricardo Mathias, que havia acabado de entrar, desviou contra o próprio patrimônio, empatando o jogo para o Ceará.
Quando o empate parecia certo, o mesmo Ricardo Mathias se redimiu de forma espetacular. Aos 42 minutos, Alan Patrick deu belo passe, o atacante invadiu a área e bateu cruzado para marcar o gol da vitória. Nos acréscimos, o clima esquentou ainda mais. O atacante Carbonero, do Inter, agrediu Lourenço e também foi expulso, deixando os dois times com 10 jogadores. O Ceará pressionou no fim com bolas na área, mas o Inter segurou o resultado precioso.
CEARÁ 1X2 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro Série A – 34ª rodada
Data: 20/11/2025
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Gols: Vitinho (INT, 31’/2ºT); Ricardo Mathias (contra, CEA, 35’/2ºT); Ricardo Mathias (INT, 42’/2ºT).
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lucas Mugni, 38’/2ºT), Vinícius Zanocelo (Lourenço, 38’/2ºT) e Vina; Antonio Galeano (Paulo Baya, 28’/2ºT), Pedro Henrique (Fernandinho, 9’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
INTERNACIONAL: Ivan Quaresma (Anthoni, Intervalo); Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitão e Bernabéi; Luis Otávio (Braian Aguirre, 19’/2ºT), Alan Rodríguez (Ricardo Mathias, 11’/2ºT), Bruno Tabata (Johan Carbonero, Intervalo) e Alan Patrick (Juninho, 48’/2ºT); Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Francisco Chaves Bezerra (PE)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Dieguinho, Pedro Raul (CEA); Luis Otávio (INT).
Cartões vermelhos: Vina (CEA, 5’/1ºT); Bruno Tabata (INT, 34’/2ºT – no banco); Johan Carbonero (INT, 45’/2ºT).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.