Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional se concentra em encerrar incômoda sequência

Internacional se concentra em encerrar incômoda sequência

Colorado vem de quatro derrotas consecutivas como visitante no Brasileirão e não conquista um resultado positivo desde agosto
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma das explicações para a decepcionante campanha do Internacional no Brasileirão é o seu baixo aproveitamento como visitante no torneio. O contexto de pressão pela luta para impedir o segundo rebaixamento da história tem influência dos apenas dez pontos que a equipe conseguiu somar em 16 jogos nesta condição. O Colorado até mudou de técnico, mas até o momento não surtiu tanto efeito. Isso porque a equipe passa por uma sequência de sete duelos sem um resultado positivo, que não ocorre desde agosto. Por isso, há um entendimento que, além do clima de decisão contra o Ceará, o triunfo no Castelão se torna crucial para trazer um alento também por este rendimento ruim como visitante.

A última vitória do Inter longe dos seus domínios foi o 3 a 1 sobre o Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, embate que ocorreu no interior de São Paulo. Na oportunidade, Ricardo Mathias foi autor de dois gols. Depois de mais de 100 dias, o clube decidiu mudar de treinador com a saída de Roger Machado e a chegada de Ramón Díaz. Houve, também, alteração das escalações e de formações táticas.

Mesmo assim, o Internacional continua sem um triunfo no Campeonato Brasileiro, com quatro derrotas consecutivas. De maneira geral, o intervalo de sete duelos sem vitórias envolve um empate e seis reveses. Neste período, o Colorado soma um empate com o Juventude, além dos resultados negativos para Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Bahia, Fluminense e Vitória.

Pouca diferença do Internacional sob o comando da família Díaz

Além disso, sob o comando de Ramón Díaz no contexto em que jogou fora do Beira-Rio, o Inter conquistou apenas um ponto, no clássico contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em sua estreia no time. Após sair da Serra Gaúcha com um ponto, o Inter teve mais cinco compromissos, todos com derrota.

A propósito, o Internacional é dono da quarta pior campanha fora de casa no Brasileirão. Os gaúchos somaram apenas dez pontos em 16 confrontos, sendo apenas duas vitórias, cinco empates e nove derrotas. O seu desempenho é superior apenas do que Sport, Vitória e Fortaleza, atuais integrantes do Z-4.

Os gaúchos enfrentam o Ceará pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Castelão, nesta quinta-feira (20). Com os resultados da rodada, a diferença entre o Inter e a zona de rebaixamento diminuiu para somente um ponto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar