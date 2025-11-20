Internacional se concentra em encerrar incômoda sequência

Colorado vem de quatro derrotas consecutivas como visitante no Brasileirão e não conquista um resultado positivo desde agosto / Crédito: Jogada 10

Uma das explicações para a decepcionante campanha do Internacional no Brasileirão é o seu baixo aproveitamento como visitante no torneio. O contexto de pressão pela luta para impedir o segundo rebaixamento da história tem influência dos apenas dez pontos que a equipe conseguiu somar em 16 jogos nesta condição. O Colorado até mudou de técnico, mas até o momento não surtiu tanto efeito. Isso porque a equipe passa por uma sequência de sete duelos sem um resultado positivo, que não ocorre desde agosto. Por isso, há um entendimento que, além do clima de decisão contra o Ceará, o triunfo no Castelão se torna crucial para trazer um alento também por este rendimento ruim como visitante. A última vitória do Inter longe dos seus domínios foi o 3 a 1 sobre o Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, embate que ocorreu no interior de São Paulo. Na oportunidade, Ricardo Mathias foi autor de dois gols. Depois de mais de 100 dias, o clube decidiu mudar de treinador com a saída de Roger Machado e a chegada de Ramón Díaz. Houve, também, alteração das escalações e de formações táticas.

Mesmo assim, o Internacional continua sem um triunfo no Campeonato Brasileiro, com quatro derrotas consecutivas. De maneira geral, o intervalo de sete duelos sem vitórias envolve um empate e seis reveses. Neste período, o Colorado soma um empate com o Juventude, além dos resultados negativos para Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Bahia, Fluminense e Vitória. Pouca diferença do Internacional sob o comando da família Díaz Além disso, sob o comando de Ramón Díaz no contexto em que jogou fora do Beira-Rio, o Inter conquistou apenas um ponto, no clássico contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em sua estreia no time. Após sair da Serra Gaúcha com um ponto, o Inter teve mais cinco compromissos, todos com derrota. A propósito, o Internacional é dono da quarta pior campanha fora de casa no Brasileirão. Os gaúchos somaram apenas dez pontos em 16 confrontos, sendo apenas duas vitórias, cinco empates e nove derrotas. O seu desempenho é superior apenas do que Sport, Vitória e Fortaleza, atuais integrantes do Z-4.