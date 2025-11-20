Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional pretende usar experiência dos seus líderes como trunfo para vencer “decisão”

Internacional pretende usar experiência dos seus líderes como trunfo para vencer "decisão"

Alan Patrick, Bruno Henrique e Mercado são alguns jogadores que o Colorado considera cruciais para superar a pressão e a fase turbulenta
O Internacional se colocou em situação adversa no Campeonato Brasileiro principalmente pela irregularidade que apresentou durante o torneio e passou a sofrer com um risco real de rebaixamento. Assim, o Colorado aposta em jogadores experientes do seu elenco e que também são líderes no vestiário para reagir à pressão neste contexto turbulento e também na competição. O próximo passo será o jogo contra o Ceará, nesta quinta-feira (20), com o Castelão provavelmente lotado, além de possíveis reclamações de seus torcedores pela insatisfação com o desempenho.

Inclusive, o contexto se tornou ainda mais desfavorável para o Inter, pois, Santos e Vitória, seus principais concorrentes na luta contra o Z4, pontuaram na rodada. Assim, houve a diminuição da vantagem para a zona de  descenso para somente um ponto. Com isso, aumentou a possibilidade dos gaúchos estarem entre as quatro piores equipes do torneio na próxima rodada do Brasileirão, que será o confronto direto com o Peixe. Principalmente se houver um tropeço para o Alvinegro cearense. Por isso, torna-se fundamental um resultado positivo.

Modificações no cronograma

Na tentativa de encontrar soluções, a diretoria e a comissão técnica do Internacional optaram em alterar o planejamento para criar uma atmosfera distinta e ter êxito em motivar o elenco para o confronto contra o Vozão. Entre as mudanças, houve a antecipação da viagem para o Nordeste. Portanto, a delegação embarcou ara Fortaleza na última terça-feira (18).

O intuito da decisão foi possibilitar que a concentração dos jogadores durasse mais tempo e ter maior conhecimento do clima ao aumentar a quantidade de atividades na cidade da partida.  O Colorado também já pensa na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro e decidiu realizar o treino do próximo sábado (22), dois dias antes do confronto direto, no Beira-Rio, e que seja aberto para o seu torcedor.

Internacional se apoia em jogadores com bagagem

Alan Patrick é uma das esperanças da família Díaz, pois se espera que o principal jogador do elenco e capitão seja fundamental na situação de dificuldade. No começo de novembro, quando ainda não tinha se agravado o cenário, ele se posicionou e manifestou a necessidade da intervenção dos líderes no grupo.

Sabemos da nossa responsabilidade. É dentro do grupo, é dentro de campo. Mas entendemos também que é um trabalho em equipe, onde precisamos também dos jovens. Os jovens se apoiam nos experientes. Com o nosso tempo de futebol, a gente procura dar esse suporte, ainda mais quando passamos por momentos de turbulência e momentos difíceis. A responsabilidade é de todos e o esforço, tem que ser de todos”, ressaltou o meio-campista.

Aceitar