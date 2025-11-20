Internacional pretende usar experiência dos seus líderes como trunfo para vencer “decisão”

Alan Patrick, Bruno Henrique e Mercado são alguns jogadores que o Colorado considera cruciais para superar a pressão e a fase turbulenta / Crédito: Jogada 10

O Internacional se colocou em situação adversa no Campeonato Brasileiro principalmente pela irregularidade que apresentou durante o torneio e passou a sofrer com um risco real de rebaixamento. Assim, o Colorado aposta em jogadores experientes do seu elenco e que também são líderes no vestiário para reagir à pressão neste contexto turbulento e também na competição. O próximo passo será o jogo contra o Ceará, nesta quinta-feira (20), com o Castelão provavelmente lotado, além de possíveis reclamações de seus torcedores pela insatisfação com o desempenho. Inclusive, o contexto se tornou ainda mais desfavorável para o Inter, pois, Santos e Vitória, seus principais concorrentes na luta contra o Z4, pontuaram na rodada. Assim, houve a diminuição da vantagem para a zona de descenso para somente um ponto. Com isso, aumentou a possibilidade dos gaúchos estarem entre as quatro piores equipes do torneio na próxima rodada do Brasileirão, que será o confronto direto com o Peixe. Principalmente se houver um tropeço para o Alvinegro cearense. Por isso, torna-se fundamental um resultado positivo.

Modificações no cronograma Na tentativa de encontrar soluções, a diretoria e a comissão técnica do Internacional optaram em alterar o planejamento para criar uma atmosfera distinta e ter êxito em motivar o elenco para o confronto contra o Vozão. Entre as mudanças, houve a antecipação da viagem para o Nordeste. Portanto, a delegação embarcou ara Fortaleza na última terça-feira (18). O intuito da decisão foi possibilitar que a concentração dos jogadores durasse mais tempo e ter maior conhecimento do clima ao aumentar a quantidade de atividades na cidade da partida. O Colorado também já pensa na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro e decidiu realizar o treino do próximo sábado (22), dois dias antes do confronto direto, no Beira-Rio, e que seja aberto para o seu torcedor. Internacional se apoia em jogadores com bagagem Alan Patrick é uma das esperanças da família Díaz, pois se espera que o principal jogador do elenco e capitão seja fundamental na situação de dificuldade. No começo de novembro, quando ainda não tinha se agravado o cenário, ele se posicionou e manifestou a necessidade da intervenção dos líderes no grupo.