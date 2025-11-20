Guilherme Arana busca 10ª taça para colar em lendas históricas do Atlético

Lateral, que já lidera lista de vencedores do elenco atual, pode igualar Luizinho na vice-liderança do ranking geral do clube / Crédito: Jogada 10

A final da Copa Sul-Americana carrega um peso histórico extra para Guilherme Arana. O lateral-esquerdo do Atlético, afinal, persegue uma marca individual impressionante. Desde que desembarcou em Belo Horizonte em 2020, o camisa 13 transformou sua passagem pelo Galo em uma coleção de troféus. Atualmente, ele ostenta o status de maior vencedor do elenco atual, com nove conquistas. No entanto, um triunfo na decisão continental elevará seu nome a um patamar ainda mais exclusivo na galeria de ídolos do clube. A matemática para a história é simples. Caso o Atlético levante a taça, Arana chegará ao seu décimo título com a camisa alvinegra. Consequentemente, ele deixará para trás o companheiro Igor Rabello e o histórico Afonso Silva, com quem hoje divide a terceira posição no ranking. O feito, inclusive, o fará empatar com Luizinho como o segundo maior campeão da história da instituição. A lista de glórias do lateral já impressiona: ele acumula seis estaduais, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.