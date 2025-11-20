Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guilherme Arana busca 10ª taça para colar em lendas históricas do Atlético

Lateral, que já lidera lista de vencedores do elenco atual, pode igualar Luizinho na vice-liderança do ranking geral do clube
A final da Copa Sul-Americana carrega um peso histórico extra para Guilherme Arana. O lateral-esquerdo do Atlético, afinal, persegue uma marca individual impressionante. Desde que desembarcou em Belo Horizonte em 2020, o camisa 13 transformou sua passagem pelo Galo em uma coleção de troféus. Atualmente, ele ostenta o status de maior vencedor do elenco atual, com nove conquistas. No entanto, um triunfo na decisão continental elevará seu nome a um patamar ainda mais exclusivo na galeria de ídolos do clube.

A matemática para a história é simples. Caso o Atlético levante a taça, Arana chegará ao seu décimo título com a camisa alvinegra. Consequentemente, ele deixará para trás o companheiro Igor Rabello e o histórico Afonso Silva, com quem hoje divide a terceira posição no ranking. O feito, inclusive, o fará empatar com Luizinho como o segundo maior campeão da história da instituição. A lista de glórias do lateral já impressiona: ele acumula seis estaduais, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

Guilherme Arana pode chegar ao topo

A ambição de Arana, contudo, pode ir além. O topo do ranking pertence a uma tríade sagrada: Réver, João Leite e Kafunga, todos com 12 títulos. Portanto, o lateral precisa de apenas mais três conquistas para empatar na liderança geral. Como seu contrato com o Atlético vai até o final de 2027, o tempo joga a seu favor. A perspectiva de se tornar o maior vencedor de todos os tempos, assim, torna-se uma realidade tangível para o jogador.

Essa trajetória vitoriosa reflete a consistência do atleta. Arana não apenas integrou os elencos campeões, mas foi protagonista, especialmente no ano mágico de 2021. Agora, a decisão da Sul-Americana surge como o próximo degrau. O foco total do jogador e do clube reside nessa final, pois ela representa não apenas uma taça inédita, mas a confirmação de Arana como uma lenda viva que caminha para quebrar todos os recordes no Galo.

