Gui Negão pode ganhar chance no Corinthians e busca primeiro gol em clássicos

Jovem de 18 anos pode começar o Majestoso no lugar de Memphis Depay, que retornou recentemente da Holanda e é dúvida no Timão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians pode ter uma novidade no setor ofensivo para o Majestoso desta quinta-feira (20/11), válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O atacante Gui Negão, de apenas 18 anos, desponta como possível titular caso Memphis Depay não reúna condições físicas ideais para iniciar o confronto. O camisa 10 voltou ao CT Joaquim Grava somente nesta quarta-feira (19/11), após atuar pela seleção da Holanda nas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por isso, sua presença entre os onze iniciais ainda é tratada com cautela pela comissão técnica.

Depay passou por avaliações do departamento de fisiologia e conversou com Dorival Júnior, que preferiu manter o mistério após o último treinamento. Situação semelhante havia ocorrido na data Fifa anterior, quando o atacante começou no banco no clássico diante do Santos. Diante desse cenário, Gui Negão surge como a alternativa mais provável para formar dupla com Yuri Alberto. O jovem ganhou espaço durante o período em que o trio formado por Garro, Yuri e Depay esteve fora. Contudo, ele perdeu minutos desde o retorno dos titulares. A última partida em que o garoto começou entre os titulares foi justamente no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Desde então, o Timão entrou em campo cinco vezes, e Gui participou sempre no segundo tempo, somando apenas 47 minutos. Corinthians caiu de rendimento sem Gui Negão Enquanto isso, o rendimento ofensivo da equipe caiu. Afinal, Memphis e Yuri balançaram as redes apenas duas vezes nos últimos cinco compromissos, o que reforça a discussão interna sobre alternativas para aumentar a eficiência do ataque.