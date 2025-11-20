Gui Negão pode ganhar chance no Corinthians e busca primeiro gol em clássicos

Gui Negão pode ganhar chance no Corinthians e busca primeiro gol em clássicosJovem de 18 anos pode começar o Majestoso no lugar de Memphis Depay, que retornou recentemente da Holanda e é dúvida no Timão
O Corinthians pode ter uma novidade no setor ofensivo para o Majestoso desta quinta-feira (20/11), válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O atacante Gui Negão, de apenas 18 anos, desponta como possível titular caso Memphis Depay não reúna condições físicas ideais para iniciar o confronto.
O camisa 10 voltou ao CT Joaquim Grava somente nesta quarta-feira (19/11), após atuar pela seleção da Holanda nas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por isso, sua presença entre os onze iniciais ainda é tratada com cautela pela comissão técnica.
Depay passou por avaliações do departamento de fisiologia e conversou com Dorival Júnior, que preferiu manter o mistério após o último treinamento. Situação semelhante havia ocorrido na data Fifa anterior, quando o atacante começou no banco no clássico diante do Santos.
Diante desse cenário, Gui Negão surge como a alternativa mais provável para formar dupla com Yuri Alberto. O jovem ganhou espaço durante o período em que o trio formado por Garro, Yuri e Depay esteve fora. Contudo, ele perdeu minutos desde o retorno dos titulares.
A última partida em que o garoto começou entre os titulares foi justamente no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Desde então, o Timão entrou em campo cinco vezes, e Gui participou sempre no segundo tempo, somando apenas 47 minutos.
Corinthians caiu de rendimento sem Gui Negão
Enquanto isso, o rendimento ofensivo da equipe caiu. Afinal, Memphis e Yuri balançaram as redes apenas duas vezes nos últimos cinco compromissos, o que reforça a discussão interna sobre alternativas para aumentar a eficiência do ataque.
Se for escolhido por Dorival, Gui Negão terá nova oportunidade de buscar seu primeiro gol em clássicos pelo time principal. Ele já disputou três duelos contra rivais paulistas, mas ainda não conseguiu marcar.
