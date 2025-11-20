Grêmio perde defensor para duelo contra o Botafogo pelo Brasileirão

Grêmio perde defensor para duelo contra o Botafogo pelo BrasileirãoWagner Leonardo recebe o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, em Porto Alegre, e vai cumprir suspensão na próxima rodada
O Grêmio não poderá contar com Wagner Leonardo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vasco, nesta quarta-feira (19), na Arena do Grêmio, e está suspenso.
O lance ocorreu aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o defensor cometeu falta ao acertar o braço no centroavante Vegetti em disputa de bola pelo alto.
Desse modo, o camisa 3 do Imortal se torna desfalque para o compromisso do próximo sábado (22), quando a equipe gaúcha visita o Botafogo às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Na partida contra o Cruz-Maltino, aliás, Wagner havia substituído o argentino Kannemann, que deve reassumir a titularidade diante do Glorioso. A disputa pela outra vaga na zaga será entre Gustavo Martins e Noriega, opção que ainda será definida pela comissão técnica.
Carlos Vinícius e Amuzu anotaram os gols na partida disputada em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho chega a 43 pontos e sobe para a 11ª colocação. Ultrapassando, inclusive, ao próprio time carioca, que cai para 12º na tabela.
