Futuro de Jeffinho no Botafogo é um ponto de interrogação

O meia-atacante não vem correspondendo às expectativas e está distante do jogador que encantou a torcida em 2022, nos primórdios da era SAF. Na terça-feira (18), na virada sobre o Sport por 3 a 2 , no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele teve uma atuação desastrosa. Um dia depois, chegou a pedir desculpas à torcida.

Um dos jogadores mais longevos do atual elenco, Jeffinho tem futuro incerto no Botafogo, apesar de ter assinado contrato com o clube alvinegro até o fim de 2028. A informação é do site “ge”.

“Jeffinho teve um jogo ruim. Mas não era o único que tinha que trocar na primeira etapa. Não tive muita escolha no banco de reservas ofensivamente. Jeffinho pagou, pode acontecer de ter um jogo ruim. Ele ficou decepcionado por isso, é a vida do futebolista. Às vezes acontece, o treinador tem que mexer no time porque as coisas não vão bem. Não fiquei contente não só com ele, mas com o time em geral na primeira etapa”, observou o técnico Davide Ancelotti.

O meia-atacante chegou ao Botafogo em 2022, ano em que se destacou com a camisa preta e branca. Em 2023, foi vendido ao Lyon. Mas retornou em 2024, quando o Mais Tradicional o comprou em definitivo por 5,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 33,9 milhões), quase a metade do valor da venda.

Ao fim da temporada, o Botafogo espera enxugar a folha salarial, por isso, o clube aguarda propostas e pode liberar alguns jogadores. Xodó em 2022 e criticado em 2025, Jeffinho está nesta lista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.