Furia perde Victão por problema de visto, e goleiro desfalca final da Kings Cup América

Segundo a organização do clube, a negativa ocorreu por conta de um caso de homônimo, situação comum para nomes amplamente utilizados e que exigiria um prazo maior de análise por parte do consulado mexicano. Com o feriado na cidade de São Paulo e o tempo reduzido entre o pedido e a viagem, não houve tempo hábil para a liberação.

A Furia terá um desfalque de peso na decisão da Kings Cup América. O goleiro Victão, um dos principais nomes da equipe na conquista da versão brasileira do torneio , está fora da final contra o Peluche Calegari, do México , marcada para esta sexta-feira (21), às 21h (de Brasília). O arqueiro não conseguiu o visto necessário para entrar no país e, por isso, não viajará com o elenco.

Destaque na Kings Cup Brasil, Victão vira baixa importante

A ausência tem peso esportivo significativo. Em sua primeira temporada como wildcard, Victão foi protagonista na Kings Cup Brasil e terminou a competição como um dos heróis do título conquistado sobre a G3X. Na decisão, o goleiro defendeu três shootouts, garantindo o troféu para a Furia em uma atuação histórica.

Na final nacional, porém, o arqueiro já não estava 100% fisicamente, e Victor Barba acabou assumindo a posição. Agora, ele será novamente o titular na decisão continental e chega embalado por uma atuação segura naquele confronto.

Victão explica situação e lamenta ausência

Em pronunciamento nas redes sociais, Victão detalhou o que ocorreu durante o processo de obtenção do visto. O goleiro revelou que todo o procedimento teve de ser feito em cima da hora e que qualquer imprevisto poderia inviabilizar a viagem, como acabou acontecendo.

“Infelizmente, eu não consegui viajar com a equipe. A gente foi fazer o visto na terça-feira para viajar na quarta, então o tempo já era curto. Qualquer tipo de imprevisto ali seria muito difícil alguém viajar. Não só eu, mas qualquer outro atleta, outro membro da comissão. Então, infelizmente, aconteceu comigo. Eles alegaram homônimo, um problema que dá com nomes comuns. Infelizmente, a gente tentou de tudo. E nessa loucura toda de feriado, o consulado só volta a abrir na segunda-feira. Então, a gente não teve tempo hábil para correr atrás disso. Eles deram de 2 a 7 dias úteis para resolver. Então, a gente não conseguiu. Estou muito triste, muito chateado com a situação. Mas agora é bola para a frente, pensar nos meninos, mandar energia positiva. Eu tenho certeza que eles vão voltar com esse título para a gente.”