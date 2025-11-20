Freytes pede foco do Fluminense em reta final de Brasileirão: “Jogo a jogo”

“Nós vamos jogo a jogo. Ninguém pensa lá na frente. Queremos classificar para a Libertadores, é o nosso objetivo. E também queremos vencer a Copa do Brasil. Para isso, faltam quatro jogos. Primeiro, os clássicos (contra o Vasco, nas semifinais). Mas só pensaremos nisso mais tarde”, iniciou o argentino, na zona mista.

Freytes comemorou a vitória do Fluminense sobre o Flamengo , na última quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. No entanto, o zagueiro destaca que o grupo precisa manter o foco para a sequência dos últimos jogos para concretizar a vaga para Libertadores 2026.

“Antes, temos Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Bahia pela frente. Agora, o foco é o Brasileirão”, complementou.

Freytes também comentou sobre críticas da torcida. O argentino, aliás, chegou ao Fluminense sob desconfiança e oscilou em seu início. No entanto, a parceria com Thiago Silva fez com que o seguisse forte como titular na equipe.

“A verdade é que não escuto as críticas. É normal que a torcida não esteja apoiando todo o tempo. Não tenho nenhum tipo de problema. Prefiro que critiquem a mim do que aos meus companheiros. Eu sou um tipo que vou ser sério a todo momento. Nunca vou criticar nada deles. Eu guardo tudo para mim, estou tranquilo, contente aqui no Fluminense”, contou.

Após o clássico, o Flu, portanto, volta a campo no sábado (22), às 21h30 (de Brasília), diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, assim, soma 54 pontos e está na sexta colocação. A equipe busca confirmar a vaga para Libertadores.