Fortaleza inaugura campanha que ressalta sua posição antirracista

Fortaleza inaugura campanha que ressalta sua posição antirracistaIniciativa do Leão do Pici visa demonstrar imperfeições da inteligência artificial na tentativa de ilustrar pessoas negras
O Fortaleza esperou chegar o dia 20 de novembro, que marca o “Dia Nacional da Consciência Negra”, para dar o pontapé inicial em uma iniciativa que comprova a sua postura de combate ao racismo. Assim, o clube simula o uso da inteligência artificial, mais especificamente a “Meta IA”, para constatar que o recurso apresenta imperfeições no mundo tecnológico, principalmente quando o tema é representatividade racial. A campanha expôs que no momento em que se pediu à ferramenta para produzir imagens em cenários que envolvem o cotidiano, como episódios familiares, reuniões entre amigos e momentos de lazer em locais públicos. O processo de criação de ilustrações priorizou pessoas brancas, mesmo que não houvesse a especificação a respeito de cor ou etnia.
Após essa averiguação, o setor de marketing do Fortaleza fez a limitação virar assunto principal da ação e ressaltou que apesar da inteligência artificial acompanhar o conceito de inovação, ainda há uma influência de ideologias históricas e sociais que evitam incluir pessoas negras da representação visual.
“A tecnologia evolui, mas os algoritmos ainda refletem desigualdades estruturais. Nosso papel, como instituição com forte impacto social, é provocar o debate e usar nossas plataformas para ajudar a transformar essa realidade. Quando percebemos que a IA não entregava pluralidade, enxergamos aí uma oportunidade de dialogar com a sociedade” explicou Marcel Pinheiro, diretor de Marketing do Fortaleza.
Objetivo da iniciativa do Fortaleza
A campanha demonstra que a luta contra o racismo precisa alcançar todos os espaços, inclusive os digitais, e destaca que a inteligência artificial, sozinha, não é capaz de corrigir vícios culturais profundamente enraizados. A proposta do clube foi utilizar tecnologia como instrumento de crítica, chamando atenção para entender que ferramentas modernas só serão completas quando representarem, de forma igualitária, toda a diversidade do povo brasileiro.
Com essa iniciativa, o Fortaleza Esporte Clube se consolida mais uma vez como protagonista em pautas de impacto social, reforçando sua responsabilidade institucional e utilizando inovação, sensibilidade e comunicação estratégica para provocar reflexão e promover transformação.
