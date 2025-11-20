Fortaleza inaugura campanha que ressalta sua posição antirracista

O Fortaleza esperou chegar o dia 20 de novembro, que marca o “Dia Nacional da Consciência Negra”, para dar o pontapé inicial em uma iniciativa que comprova a sua postura de combate ao racismo. Assim, o clube simula o uso da inteligência artificial, mais especificamente a “Meta IA”, para constatar que o recurso apresenta imperfeições no mundo tecnológico, principalmente quando o tema é representatividade racial. A campanha expôs que no momento em que se pediu à ferramenta para produzir imagens em cenários que envolvem o cotidiano, como episódios familiares, reuniões entre amigos e momentos de lazer em locais públicos. O processo de criação de ilustrações priorizou pessoas brancas, mesmo que não houvesse a especificação a respeito de cor ou etnia.

Após essa averiguação, o setor de marketing do Fortaleza fez a limitação virar assunto principal da ação e ressaltou que apesar da inteligência artificial acompanhar o conceito de inovação, ainda há uma influência de ideologias históricas e sociais que evitam incluir pessoas negras da representação visual.