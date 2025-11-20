Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense tem desempenho equilibrado em clássicos pelo Brasileirão 2025

Tricolor venceu o Flamengo por 2 a 1, na última quarta-feira (19), no Maracanã, e encerrou confronto contra rivais na competição
O Fluminense encerrou os clássicos regionais pelo Campeonato Brasileiro nesta temporada de 2025. O Tricolor das Laranjeiras atuou em seis jogos, com três vitórias e três derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 50% de aproveitamento na competição nacional. O desempenho poderia ser pior, mas a equipe tricolor venceu o Flamengo, na última quarta-feira (19), no Maracanã.

Nestas partidas, o Flu marcou seis gols e sofreu cinco. No primeiro turno, a equipe ainda era comandada por Renato Gaúcho, que superou apenas o Vasco, no Maracanã. O clássico ficou marcado por Rayan provocar a torcida tricolor ao fazer a letra “C” em alusão à terceira divisão. No Nilton Santos, o time perdeu para o Botafogo, assim como contra o Flamengo.

Já no returno, o time já estava sob o comando de Luis Zubeldía, que estreou justamente contra o Botafogo. Mesmo com pouco tempo de trabalho, o Flu aplicou um 2 a 0, no Maracanã. Entretanto, perdeu para o embalado Cruz-Maltino. A recuperação, porém, aconteceu na última quarta-feira após vitória consistente sobre o Rubro-Negro.

Clássicos do Fluminense pelo Brasileirão 2025

– Botafogo 2×0 Fluminense
– Fluminense 2×1 Vasco
– Flamengo 1×0 Fluminense
– Fluminense 2×0 Botafogo
– Vasco 2×0 Fluminense
– Fluminense 2×1 Flamengo

Mais clássico…

O time do Fluminense ainda fechou os clássicos na temporada. Afinal, a equipe comandada por Zubeldía terá o Vasco pela frente pela semifinal da Copa do Brasil. Os jogos serão nos dias 11 e 14 de dezembro, no Maracanã.

No entanto, antes disso, o Flu volta a campo no sábado (22), às 21h30 (de Brasília), diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor soma 54 pontos e está na sexta colocação. A equipe busca confirmar a vaga para Libertadores.

