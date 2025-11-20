Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense segue invicto como mandante sob comando de Zubeldía

Técnico do Tricolor ainda não sabe o que é perder sob seus domínios em jogos pelo Campeonato Brasileiro; confira resultados
Desde a chegada ao Fluminense, o técnico Luís Zubeldía venceu os sete jogos que fez como mandante e dois foram contra rivais do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira (19), a vítima foi o Flamengo, no Maracanã, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador segue com 100% de aproveitamento.

Os triunfos aconteceram contra o Botafogo, Atlético-MG, Internacional, Mirassol e Juventude. Ao todo, a equipe soma oito gols e não sofreu gols. Afinal, indica grande desempenho da defesa com Thiago Silva, Freytes e o goleiro Fábio. Na derrota para o Vasco por 2 a 0 no Maracanã, o Flu atuou como visitante.

No entanto, o Tricolor não parou por aí. A equipe de Zubeldía conseguiu superar Internacional, Ceará, Mirassol e, por último, o Flamengo. Ganhar o clássico deu ainda mais moral para reta final do ano. Na temporada inteira, a equipe carioca também mantém ótimo aproveitamento: em 33 jogos, foram 22 vitórias, sete empates e somente quatro derrotas.

Com a vitória, o Fluminense pulou provisoriamente para o sexto lugar e agora torce por um tropeço do Bahia, que joga quinta-feira (20) contra o Fortaleza, na Fonte Nova.

