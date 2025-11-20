Fluminense segue invicto como mandante sob comando de Zubeldía

Técnico do Tricolor ainda não sabe o que é perder sob seus domínios em jogos pelo Campeonato Brasileiro; confira resultados

Desde a chegada ao Fluminense, o técnico Luís Zubeldía venceu os sete jogos que fez como mandante e dois foram contra rivais do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira (19), a vítima foi o Flamengo, no Maracanã, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador segue com 100% de aproveitamento.

Os triunfos aconteceram contra o Botafogo, Atlético-MG, Internacional, Mirassol e Juventude. Ao todo, a equipe soma oito gols e não sofreu gols. Afinal, indica grande desempenho da defesa com Thiago Silva, Freytes e o goleiro Fábio. Na derrota para o Vasco por 2 a 0 no Maracanã, o Flu atuou como visitante.