Fluminense provoca o Flamengo após vitória: “É normal”

Tricolor bate o Rubro-Negro por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Fluminense aproveitou a vitória sobre o Flamengo nesta quarta-feira (19), no Maracançã, e fez aquela provocação sadia. Minutos depois do apito final da partida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor postou “é normal” nas redes sociais. A frase, afinal, é comumente utilizada por torcedores para provocar o rival.

“É normal” – escreveu o Fluminense nas redes.

“Em uma noite normal no Maraca, Acosta e Kevin Serna marcam e Flu bate o rival por 2 a 1! Nense”, completou.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 54 pontos e, neste momento, é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Bahia, com 53 pontos, ainda joga na rodada diante do Fortaleza, na Arena Fonte Nova.

