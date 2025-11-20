Flamengo x Fluminense (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo x Fluminense (feminino): onde assistir, escalações e arbitragemApós 0 a 0 na ida, rivais decidem quem ficará com o título carioca de 2025; saiba as informações sobre o clássico
Está na hora de sair o grito de “É campeão” no Rio de Janeiro. Afinal, nesta sexta-feira (21/11), Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca feminino 2025. Será em jogo no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, a partir das 21h (de Brasília). Após empate em 0 a 0 na ida, na última sexta (14/11), quem vencer o Fla-Flu sagra-se campeão, com nova igualdade levando o confronto para as penalidades. A partida, aliás, contará com entrada gratuita no Luso-Brasileiro.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV pela TV fechada.
Como chega o Flamengo
Atual bicampeão, o Flamengo tem a vantagem de decidir o duelo em casa por ter vencido a Taça Guanabara. Foram 19 pontos em 21 possíveis, com incríveis 57 gols marcados e somente três sofridos, aliás. E, após vencer a Copa Rio feminina, o Fla vai em busca também do seu nono título carioca nos últimos 11 anos.
No entanto, o time do técnico Celso Silva não foi bem em outras competições. Afinal, caiu no Brasileirão nas quartas de final para o Palmeiras e deu adeus à Copa do Brasil após derrota por 1 a 0 para o São Paulo, nas oitavas de final. Destaque, então, para a craque Cristiane, autora de 13 gols na temporada.
Como chega o Fluminense
Já o Fluminense, atual vice-campeão, busca a revanche para conquistar seu primeiro título estadual. A equipe de Saulo Silva, que ficou com o vice da Taça Guanabara, teve grandes goleadas na campanha, como dois 15 a 0: contra Búzios e Resende. Assim, na semifinal as tricolores derrotaram o Botafogo no agregado de 3 a 2 para garantir vaga na decisão pelo segundo ano consecutivo.
Em outras competições, a equipe não repetiu as boas atuações. Afinal, tal qual o Flamengo, caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil – derrota por 2 a 0 para o Inter. No Brasileirão, a equipe ficou na décima colocação, a apenas dois pontos do G8, grupo dos que avançaram às quartas de final.
FLAMENGO x FLUMINENSE
Carioca Feminino – Jogo de volta da final
Data/hora: 21/11/2025 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Agustina e Jucinara; Thaísa Moreno, Djeni, Ju Ferreira e Gláucia; Duda Rodrigues e Cristiane. Técnico: Celso Silva
FLUMINENSE: Claudia; Keké, Bruna Cotrim, Gislaine e Sorriso; Camila Xerife, Claudinha e Raquel Fernandes; Kamilla Sotero, Lelê e Chú Santos. Técnico: Saulo Silva
Árbitra: Sâmia Kelle de Amorim Alves
Assistentes: Naiara Mendes Tavares e Ana Vitória Trindade Ferreira
VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia
Onde assistir: SporTV