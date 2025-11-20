Fifa define confrontos da repescagem mundial para a Copa do Mundo 2026

Fifa define confrontos da repescagem mundial para a Copa do Mundo 2026Entidade sorteia duelos das semifinais, enquanto República Democrática do Congo e Iraque aguardam suas adversárias na definição das vagas
A Fifa sorteou, nesta quinta-feira (20), em Zurique, na Suíça, os confrontos da repescagem mundial. Elas definirão mais duas seleções para a Copa do Mundo 2026. Assim, os duelos ocorrem entre os dias 26 e 31 de março do próximo ano.
Na primeira semifinal, a Nova Caledônia mede forças com a Jamaica, enquanto na segunda a Bolívia encara Suriname. A República Democrática do Congo e o Iraque, seleções 56ª e 58ª colocadas no ranking da Fifa, respectivamente, serão cabeças de chave e estão, dessa forma, classificadas às finais automaticamente.
Nesse sentido, o Iraque espera o vencedor de Bolívia e Suriname, enquanto a República Democrática do Congo enfrentará Nova Caledônia ou Jamaica. Esses confrontos prometem fortes emoções e ocorrem no México nos estádios de Guadalajara e Monterrey, que também sediarão partidas da Copa do Mundo. As semifinais estão marcadas para o dia 26 de março de 2026, enquanto as finais serão no dia 31.
Por fim, a partida de abertura do Mundial será no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México, em partida com os donos da casa. A final, por sua vez, será no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além disso, a Fifa irá organizar o sorteio dos grupos no dia 5 de dezembro, em Washington.
Caminho 1
Semifinal: Nova Caledônia x Jamaica
Final: vencedor da semifinal x RD Congo
Caminho 2
Semifinal: Bolívia x Suriname
Final: vencedor da semifinal x Iraque
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026
Europa: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Holanda, França, Portugal, Croácia, Noruega, Suíça, Bélgica, Áustria e Escócia
América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Equador
América do Norte/Central: Canadá, Estados Unidos, México (países-sede), Panamá, Curação e Haiti
África: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim e África do Sul
Ásia: Irã, Arábia Saudita, Catar, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália
Oceania: Nova Zelândia
Calendário da Copa
Fase de Grupos – 11 de junho a 27 de junho
Início do mata-mata – 28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final – 4 a 7 de julho
Quartas de final – 9 a 11 de julho
Semifinais – 14 e 15 de julho
Disputa pelo 3º lugar – 18 de julho
Final – 19 de julho
