Fifa define confrontos da repescagem mundial para a Copa do Mundo 2026

Entidade sorteia duelos das semifinais, enquanto República Democrática do Congo e Iraque aguardam suas adversárias na definição das vagas / Crédito: Jogada 10

A Fifa sorteou, nesta quinta-feira (20), em Zurique, na Suíça, os confrontos da repescagem mundial. Elas definirão mais duas seleções para a Copa do Mundo 2026. Assim, os duelos ocorrem entre os dias 26 e 31 de março do próximo ano. Na primeira semifinal, a Nova Caledônia mede forças com a Jamaica, enquanto na segunda a Bolívia encara Suriname. A República Democrática do Congo e o Iraque, seleções 56ª e 58ª colocadas no ranking da Fifa, respectivamente, serão cabeças de chave e estão, dessa forma, classificadas às finais automaticamente.