Fifa define confrontos da repescagem europeia para Copa do Mundo

Itália pega a Irlanda do Norte em jogo único, e só os campeões de cada chave garantem vaga no Mundial de 2026

A Fifa realizou nesta quinta-feira (20), em Zurique, o sorteio dos confrontos da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026. As partidas acontecem entre 26 e 31 de março do próximo ano, todas em jogo único.

