Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa define confrontos da repescagem europeia para Copa do Mundo

Fifa define confrontos da repescagem europeia para Copa do Mundo

Itália pega a Irlanda do Norte em jogo único, e só os campeões de cada chave garantem vaga no Mundial de 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Fifa realizou nesta quinta-feira (20), em Zurique, o sorteio dos confrontos da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026. As partidas acontecem entre 26 e 31 de março do próximo ano, todas em jogo único.

LEIA MAIS: Alisson volta aos treinos e reforça o Liverpool na Premier League

A Itália, que ficou fora das duas últimas edições do Mundial, terá pela frente a Irlanda do Norte em casa. Quem avançar encara o vencedor de País de Gales x Bósnia, também em partida única. Além disso, somente o campeão de cada chave garante vaga na Copa.

Confrontos definidos pela Fifa:

País de Gales x Bósnia

Polônia x Albânia

Eslováquia x Kosovo

República Tcheca x Irlanda

Itália x Irlanda do Norte

Ucrânia x Suécia

Turquia x Romênia

Dinamarca x Macedônia do Norte

Which fixture are you most looking forward to?#WCQ pic.twitter.com/0FBvkHioDR

— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2025

Chaves do mata-mata:

A: Itália x Irlanda do Norte; País de Gales x Bósnia
B: Ucrânia x Suécia; Polônia x Albânia
C: Turquia x Romênia; Eslováquia x Kosovo
D: Dinamarca x Macedônia do Norte; República Tcheca x Irlanda

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar