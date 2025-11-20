Fifa define confrontos da repescagem europeia para Copa do Mundo

Fifa define confrontos da repescagem europeia para Copa do MundoItália pega a Irlanda do Norte em jogo único, e só os campeões de cada chave garantem vaga no Mundial de 2026
A Fifa realizou nesta quinta-feira (20), em Zurique, o sorteio dos confrontos da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026. As partidas acontecem entre 26 e 31 de março do próximo ano, todas em jogo único.
LEIA MAIS: Alisson volta aos treinos e reforça o Liverpool na Premier League
A Itália, que ficou fora das duas últimas edições do Mundial, terá pela frente a Irlanda do Norte em casa. Quem avançar encara o vencedor de País de Gales x Bósnia, também em partida única. Além disso, somente o campeão de cada chave garante vaga na Copa.
Confrontos definidos pela Fifa:
País de Gales x Bósnia
Polônia x Albânia
Eslováquia x Kosovo
República Tcheca x Irlanda
Itália x Irlanda do Norte
Ucrânia x Suécia
Turquia x Romênia
Dinamarca x Macedônia do Norte
The play-offs are set ✅
Which fixture are you most looking forward to?#WCQ pic.twitter.com/0FBvkHioDR
— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2025
Chaves do mata-mata:
A: Itália x Irlanda do Norte; País de Gales x Bósnia
B: Ucrânia x Suécia; Polônia x Albânia
C: Turquia x Romênia; Eslováquia x Kosovo
D: Dinamarca x Macedônia do Norte; República Tcheca x Irlanda
The European Play-Offs for the #FIFAWorldCupDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags