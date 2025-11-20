Ferroviária x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

Nesta quinta-feira (20/11), a Copa do Brasil Feminina decide quem será a grande campeã do torneio. A final, aliás, reúne duas das equipes mais consistentes do futebol feminino paulista: Ferroviária e Palmeiras. A decisão será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 15h30 e será partida única.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e transmite o jogo, ao vivo, a partir de 14h. Fellipo Souza é o escolhido para vestir a camisa 10 da narração. Mas ele não estará sozinho. Rafaela Carolina abrilhanta a decisão com seus comentários. Por fim, Raphael Almeida, nas reportagens, fecha o trio de craques designado para trabalhar na final.