Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ferroviária x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

Ferroviária x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

Equipes decidem nesta quinta-feira quem será o grande campeão da Copa do Brasil Feminina
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quinta-feira (20/11), a Copa do Brasil Feminina decide quem será a grande campeã do torneio. A final, aliás, reúne duas das equipes mais consistentes do futebol feminino paulista: Ferroviária e Palmeiras. A decisão será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 15h30 e será partida única.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e transmite o jogo, ao vivo, a partir de 14h. Fellipo Souza é o escolhido para vestir a camisa 10 da narração. Mas ele não estará sozinho. Rafaela Carolina abrilhanta a decisão com seus comentários. Por fim, Raphael Almeida, nas reportagens, fecha o trio de craques designado para trabalhar na final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar