Felipão defende Mano no Grêmio, mas técnico deixa futuro em aberto

O técnico do Grêmio tem contrato com o clube até o fim de 2025, com possibilidade de renovação automática em caso de classificação para a Copa Libertadores. No entanto, mesmo distante desta vaga, a gestão de Odorico Roman, futuro presidente do clube, avalia positivamente o trabalho do treinador. Além disso, Luiz Felipe Scolari, que ficará no cargo de coordenador técnico em 2026, também defende a renovação de Mano.

“Eu acho que o Mano tem feito um trabalho espetacular. Pelo que eu noto dos treinos, pelo que eu noto de tudo aquilo que eu fui treinador e que conheço alguma coisa, eu vejo que é um trabalho muito bom. E por mim, o Mano seria o treinador do Grêmio tranquilamente em 2026”, disse Felipão após a vitória sobre o Vasco.

Além de Felipão, Paulo Pelaipe, favorito para para assumir o cargo de diretor de futebol do Grêmio em 2026, também tem simpatia por Mano Menezes. Os dois, inclusive, trabalharam juntos no próprio Tricolor entre 2005 e 2007.