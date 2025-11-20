Felipão defende Mano no Grêmio, mas técnico deixa futuro em aberto

Felipão defende Mano no Grêmio, mas técnico deixa futuro em abertoTécnico do Grêmio, Mano Menezes tem contrato com o clube até o fim de 2025 e teve trabalho elogiado pelo coordenador técnico Felipão
Com a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira (19), na Arena, o Grêmio praticamente se livrou do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Tricolor já passa a analisar os passos no planejamento para a próxima temporada. E uma das principais definições que a nova direção do clube terá que tomar diz respeito ao futuro de Mano Menezes.
Mano desconversa sobre futuro no Grêmio
Apesar da proximidade com o fim do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes desconversou sobre o seu futuro no Grêmio. Após a vitória sobre o Grêmio, o treinador falou sobre o seu momento no Tricolor e disse que só vai conversar sobre o assunto após o fim do Brasileirão.
“Não vou tratar desse assunto antes de que o campeonato termine, porque acho que é correto fazer assim. É uma direção nova que está chegando, não foi a direção que me contratou. Certamente, se houver interesse das duas partes, vamos sentar e conversar. Essa é a parte mais fácil que tem de ajustar. Mas precisa ajustar ideias, porque o futebol lá na frente, depois, ele traz momentos difíceis que você passa na temporada”, disse Mano Menezes.
“Certamente não vai ser dinheiro, certamente não vai ser de outras coisas que nós teremos problemas. Mas as coisas têm que andar de acordo com aquilo que acreditamos. Se já começa atravessado que não é daquilo que pensa também o treinador, daqui a pouco qualquer problema pode ser um problema maior”, completou o treinador.
Com a vitória sobre o Vasco, o Grêmio chegou a 43 pontos e subiu para a 11a colocação do Brasileiro. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (22), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos.
