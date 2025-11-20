Ex-jogador condena empate do Palmeiras com o Vitória: “É um absurdo”Antigo jogador do Alviverde também reclama das contratações do clube e fala sobre o orçamento expressivo do clube
O empate do Palmeiras com o Vitória deixou a torcida alviverde decepcionada, principalmente por permitir o Flamengo abrir uma larga vantagem na liderança do Brasileirão. Contudo, o Rubro-Negro perdeu para o Fluminense e a vantagem na ponta da tabela caiu para dois pontos.
Apesar de o Palmeiras tirar um ponto de vantagem para os cariocas, o ex-atacante Kléber Gladiador, que defendeu o Verdão, não considerou o placar contra o Vitória satisfatório. Atualmente na função de comentarista, o ex-jogador citou o grande investimento do clube paulista como motivo para justificar a obrigação em superar o Rubro-Negro baiano, em sua participação no programa “Arena SporTV”.
“É um absurdo um time que gasta R$ 700 milhões e está brigando pelo título brasileiro perder ponto para o Vitória. Isso é um absurdo”, argumenta Gladiador.
Posteriormente, o ex-atacante do Palmeiras estendeu sua reclamação ao trabalho do clube no mercado de transferências. Afinal, em seu entendimento, há jogadores no elenco que são supervalorizados. No caso, por não desempenharem o que se espera pelo valor que foi investido.
“Esses jogadores devem chamar a responsabilidade. Não faz sentido nenhum você pagar esses valores por jogadores que são comuns”, explica Kléber.
Palmeiras continua otimista com o Campeonato Brasileiro
A série de três partidas sem vencer no Brasileirão fez o time perder a liderança do torneio. A série de tropeços teve início com a derrota para o Mirassol, fora de casa. Por sinal, o momento ruim se estendeu para o resultado negativo no clássico contra o Santos, em jogo atrasado pela 13ª rodada, que ocorreu na Vila Belmiro. Sem pontuar em dois duelos consecutivos e o triunfo de goleada do Flamengo sobre o Sport fizeram concorrente assumir a primeira colocação do campeonato.
Com o tropeço tanto do Palmeiras como também o do time da Gávea na 34ª rodada, os paulistas seguem na caça ao Rubro-Negro e vivem a expectativa em retomar a o caminho das vitórias e a liderança em seu compromisso seguinte. Na oportunidade, o Verdão enfrentará o Fluminense pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Allianz Parque, no próximo sábado (22).
