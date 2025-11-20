Ex-Flamengo, Guilherme Bala marca golaço e mantém Shabab na briga pelo bi

Atacante decide no fim contra o Khorfakkan nos Emirados Árabes e se isola na artilharia do time

O gol decisivo saiu aos 43 minutos do segundo tempo. O brasileiro acertou um belo chute da entrada da área, que morreu no ângulo, sem chances para o goleiro adversário. Após o apito final, Guilherme Bala celebrou o resultado suado.

O atacante Guilherme Bala, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020, continua brilhando nos gramados dos Emirados Árabes. O jogador, que defende o Shabab Al Ahli desde 2021, foi o herói da vitória de sua equipe nesta quinta-feira (20/11). Em duelo válido pela UAE Pro League, Bala marcou o único gol da partida contra o Khorfakkan, já nos minutos finais, garantindo o triunfo por 1 a 0 e mantendo o time na cola dos líderes.

“Uma partida muito dura, o adversário se defendeu muito bem”, analisou o atacante. Ele destacou a persistência da equipe: “Acredito que fizemos um bom jogo, mas a bola não queria entrar. Graças a Deus… pude acertar um bonito chute”.

Guilherme Bala vive grande momento

Com esse tento, Guilherme Bala vive um momento especial. Ele se isolou na artilharia do Shabab Al Ahli na liga nacional, somando agora três gols em nove jogos. Na temporada completa, os números também são positivos: em 14 partidas, o ex-Flamengo acumula quatro gols e três assistências. Isso representa, portanto, uma média de uma participação direta em gol a cada dois jogos, consolidando sua importância tática e técnica para o elenco.

A vitória foi fundamental para as pretensões do clube. O Shabab chegou aos 17 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela, ficando apenas dois pontos atrás do líder Al Ain. Atual campeão da liga, o time busca o bicampeonato consecutivo, e Bala sabe do desafio.

“Nessa temporada nós sabemos que o time a ser batido é a gente”, afirmou o jogador.