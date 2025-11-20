Empate em casa faz Santos seguir pressionado e próximo do Z4

Peixe desperdiça pontos na Vila Belmiro, segue ameaçado pelo rebaixamento e encara reta final decisiva contra rivais diretos / Crédito: Jogada 10

A reação do Santos no Brasileirão voltou a ser interrompida. A vitória sobre o Palmeiras ficou no passado e o empate por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, reacendeu a pressão sobre a equipe, que continua perigosamente próxima da zona de rebaixamento. Com o resultado, o Alvinegro Praiano alcançou 37 pontos, número que mantém a diferença mínima para o Vitória, que soma 36 e abriu a semana empatando sem gols com o Palmeiras. A proximidade com o Z4 deixa o ambiente tenso na reta final do campeonato, já que restam apenas quatro compromissos para o fim da competição.