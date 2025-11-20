Empate em casa faz Santos seguir pressionado e próximo do Z4

Empate em casa faz Santos seguir pressionado e próximo do Z4Peixe desperdiça pontos na Vila Belmiro, segue ameaçado pelo rebaixamento e encara reta final decisiva contra rivais diretos
A reação do Santos no Brasileirão voltou a ser interrompida. A vitória sobre o Palmeiras ficou no passado e o empate por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, reacendeu a pressão sobre a equipe, que continua perigosamente próxima da zona de rebaixamento.
Com o resultado, o Alvinegro Praiano alcançou 37 pontos, número que mantém a diferença mínima para o Vitória, que soma 36 e abriu a semana empatando sem gols com o Palmeiras. A proximidade com o Z4 deixa o ambiente tenso na reta final do campeonato, já que restam apenas quatro compromissos para o fim da competição.
A primeira decisão ocorre na próxima segunda-feira. Afinal, no dia 24, às 21h30, a equipe visita o Internacional no Beira-Rio. O Colorado também tem 37 pontos, mas ainda atua nesta quinta-feira, diante do Ceará, pela 34ª rodada. Ao depender do resultado, o embate pode virar um duelo direto contra o rebaixamento.
Na sequência, o Peixe recebe o rebaixado Sport na Vila Belmiro, em 28 de novembro. Depois, encara o Juventude fora de casa, em Caxias do Sul, no dia 3 de dezembro. Por fim, encerra a temporada contra o Cruzeiro, novamente em seu estádio, no dia 7, às 16h.
Próximos jogos do Santos:
24/11, às 21h – Internacional x Santos
28/11, às 21h30 – Santos x Sport
3/12, às 19h30 – Juventude x Santos
7/12, às 16h – Santos x Cruzeiro