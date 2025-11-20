Dorival valoriza atuação do Corinthians no clássico e explica situação de Memphis

Treinador apontou ajustes que o Timão conseguiu fazer em relação as últimas partidas e justificou o motivo do holandês ter ficdo no banco

O treinador Dorival Júnior celebrou o resultado no Majestoso. O comandante alvinegro apontou que o time conseguiu realizar ajustes com relação aos jogos anteriores. O técnico também destacou a busca por uma regularidade nesta reta final de temporada.

O Corinthians encerrou uma sequência negativa no Brasileirão na noite desta quinta-feira (20). O Timão bateu o São Paulo por 3 a 1, após duas derrotas seguidas no campeonato. Além disso, o Alvinegro quebrou um tabu de mais de dois anos sem vencer o rival.

“Fizemos coisas que não conseguimos fazer contra o Bragantino e contra o Ceará. São situações, processos. Os processos respeitados atingem objetivos, se eles não forem respeitados você é levado pelo momento ou pela situação. Precisamos de uma regularidade, a equipe está se encontrando e oscila. Estamos encontrando dificuldades, trabalhamos para sanar, mas não é simples”, pontuou.

Memphis Depay no banco

No clássico, o Corinthians não contou com Memphis Depay desde o início da partida. O atacante, que retornou na última terça-feira (17) após defender a Holanda durante a Data Fifa, sentiu um incômodo e começou o clássico no banco. Dorival explicou que a orientação veio da seleção europeia, apesar do departamento médico alvinegro não detectar nenhum problema.

“Tivemos uma situação semelhante à Data Fifa anterior. Ele acabou sentindo. Ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa a respeito de um incômodo que ele estava tendo. Conversamos com o nosso departamento, fizemos os exames, uma ultrassonografia e uma ressonância, que nos deram segurança para que ele pudesse estar tranquilo. Foi conversado com o atleta. Ele não se sentia confiante, nem treinou ontem e não tínhamos como tomar uma decisão diferente. Respeitamos o nosso departamento médico, o departamento da seleção holandesa e o próprio atleta. Espero ter todos os atletas à disposição para a decisão que nos aguarda”, esclareceu.