Dirigente autor de denúncia critica punição branda a Bruno Henrique: “Tem que punir com rigor”

STJD aplica somente uma multa de R$ 100 mil ao atacante do Flamengo depois de acusação por forçar um cartão amarelo no Brasileirão de 2023

“A punição ficou muito mais branda do que outros atletas de outras divisões. É difícil a gente falar o motivo. Vamos lá. Tem que fazer uma análise mais profunda do porquê disso aí. Tem que se questionar os auditores do STJD do porquê, do porquê”, justificou o mandatário.

Bruno Henrique escapou de receber punição severa depois de sofrer acusação por forçar um cartão amarelo no Brasileirão de 2023 em duelo contra o Santos. A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJD) foi em aplicar somente uma multa de R$ 100 mil ao atacante do Flamengo e liberá-lo para atuar normalmente. Assim, Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova e autor da denúncia contra jogadores que deu início à “Operação Penalidade Máxima”, mostrou sua indignação com o resultado em entrevista à “ESPN”.

“É difícil a gente ficar falando porque posso ser punido até de forma mais severa que ele. A própria composição do STJD tem que ser revista. Olha ali as pessoas, o conhecimento do direito desportivo, a sensibilidade, a capacidade de julgar. Como deve ser julgado um esporte tão sensível como esse? Julgar uma matéria desportiva requer uma propriedade muito grande, requer coerência, senso de justiça, requer coragem, coragem de ser imparcial”, complementou.

Bruno Henrique recebe sanção leve

Hugo Jorge foi o autor de denúncia contra fraudes em apostas que influenciaram manipulações de resultados. Em seguida, a sua atitude contribuiu para a criação da Operação Penalidade Máxima, que identificou um amplo esquema para interferir em placares de partidas e favorecer apostadores esportivos. As primeiras acusações que a operação escutou ocorreram no final de 2022. Na oportunidade, identificou-se que Romário, que jogava pelo Vila Nova, concordou com o pagamento de R$ 150 mil para provocar um pênalti no duelo contra o Sport, em jogo válido pela Série B.

Na ocasião. inicialmente, o atleta ganhou um valor de R$ 10 mil e receberia o restante se o plano surtisse efeito, mas foi um fracasso, porque ele sequer esteve entre os relacionados para o confronto. Além disso, Hugo Jorge traça um comparativo entre o julgamento de Bruno Henrique ao de Gabriel Domingos, que também defendeu o Vila Nova, pois considera que houve semelhanças. No entanto, a avaliação é de que houve uma diferença entre as punições. Afinal, o ex-jogador da equipe goiana sofreu condenação com dois anos de suspensão e multa de R$ 80 mil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.