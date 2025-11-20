Diniz aponta falhas do Vasco contra o Grêmio: “Erramos muito”

Fernando Diniz comentou quarta derrota seguida do Vasco no Brasileiro e exaltou trabalho feito com o elenco durante a Data Fifa / Crédito: Jogada 10

O Vasco perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, e chegou a sua quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (19), na Arena, em jogo válido pela 34⁠ª rodada, o Cruz-Maltino voltou a jogar mal e viu a sua situação se complicar na competição. Para o técnico Fernando Diniz, o Vasco teve muitos erros técnicos na partida contra o Grêmio. No entanto, o treinador também ressaltou uma suposta melhora da equipe na etapa final. Mas não deixou de criticar a atuação da equipe.

“A gente errou muito tecnicamente. Chegamos poucas vezes, não conseguia entrar com a bola de uma forma mais clara no último terço. A gente jogou errado e mal. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, voltou de uma maneira mais equilibrada, mas tomamos o gol. Uma bola que estava no nosso pé, cedemos para o adversário. Cruzaram, desviou no Robert Renan, tirou o Barros da jogada”, disse Fernando Diniz, em coletiva. “O Grêmio fez um primeiro tempo bem melhor do que o Vasco. O segundo tempo jogou melhor também, mas o primeiro foi uma diferença muito grande. Finalizaram 16 vezes no primeiro tempo, e acho que 4 ou 5 no segundo. A gente precisa melhorar”, completou o treinador do Vasco. Ao falar sobre a estratégia do Vasco na partida, Fernando Diniz disse os próprios erros do time deixaram o jogo ainda mais favorável ao Grêmio. “No primeiro tempo, estávamos jogando um jogo mais de aproximação. Não acho que foi pela faixa central do campo. Errávamos a jogada no meio do caminho e ficou um jogo de transição que não é favorável ao Vasco. O Grêmio acho que hoje é o time que mais faz jogo de transição. Queríamos evitar as transições do Grêmio, mas erramos muitos passes e perdermos muito a segunda bola”, disse Diniz.

Diniz cita trabalho do Vasco na Data Fifa A sequência de derrotas do Vasco começou antes da Data Fifa, com os resultados negativos contra São Paulo, Botafogo e Juventude. Assim, havia uma expectativa de que, após o período de treinos o Cruz-Maltino ao menos tivesse uma atuação melhor contra o Grêmio. Mas não foi isso que aconteceu. Dessa forma, questionado sobre o trabalho do Vasco durante a Data Fifa, Fernando Diniz demonstrou um certo incômodo e foi sucinto na resposta. “A gente trabalhou saída de bola, construção de linha média, trabalhou com defesa mais baixa, marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Hoje a gente teve muito erro técnico e a gente perdeu muito duelo hoje. Perdemos muita segunda bola e isso determinou o resultado do jogo”, disse Diniz.