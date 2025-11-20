Danilo defende João Victor após falha em derrota do Flamengo

Danilo defende João Victor após falha em derrota do FlamengoExperiente zagueiro revela que já sofreu vaias, mas que grupo confia no trabalho do jovem de 18 anos; veja o que ele disse após revés
Um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, o zagueiro Danilo demonstrou um voto de confiança no companheiro João Victor, autor de uma falha na derrota contra o Fluminense, na última quarta-feira (19/11), no Maracanã. O jovem defensor, de apenas 18 anos, fez recuo perigoso para Rossi, que também falhou, se complicando e perdendo a bola para Serna marcar 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Para Danilo, porém, as vaias vindas das arquibancadas são normais, visto que ele mesmo já as recebeu determinada parte de sua carreira.
“Quando eu vejo esse tipo de situação, muitas vezes me vem até (vontade de) sorrir, porque é um tipo de situação que só o João (Victor) pode passar. Só ele pode sair disso para melhor, com trabalho, com dedicação, com o tempo. Cabe a nós acolher a ele, como sempre, é um garoto super especial, super humilde, que trabalha muito, que se dedica, mas faz parte da trajetória. Eu tenho 34 anos, já vivi bastante coisa no futebol e já fui vaiado algumas vezes. Faz parte do crescimento. Obviamente, num momento desse, pesa muito, porque são pontos importantes, mas ele está acolhido por todos nós, é um jogador do grupo, e quando falha, é uma falha coletiva e a gente não está aqui para crucificar ninguém. O João segue com a gente, abraçado pelo grupo”, defendeu, em declaração na zona mista do Maracanã após o revés no Fla-Flu.
Pedro fará falta ao Flamengo? Danilo responde
O zagueiro também respondeu sobre a ausência de Pedro na reta final da temporada. Afinal, o Flamengo divulgou que o jogador sofreu uma nova lesão e perderá os últimos jogos do ano, incluindo a final da Libertadores, dia 29, contra o Palmeiras. Para Danilo, porém, o Fla tem planos para atuar sem o craque.
“O Pedro é muito importante, a gente ficou muito chateado, certamente com a lesão dele, com a ausência dele nesses próximos jogos. Mas obviamente é uma oportunidade para demonstrar ainda mais a força do grupo. A gente tem jogadores à altura, formas diferentes de poder jogar, de poder atuar e não tem desculpa, não tem que olhar para o lado. A gente quer que o Pedro volte o quanto antes, é um jogador muito importante dentro de campo e também no vestiário. Mas enquanto é isso, cabe a nós demonstrar a força do grupo”, analisou.