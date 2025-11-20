Cristiano Ronaldo influencia Fifa a excluir primeiro pôster da Copa do Mundo

Nesta mesma semana, Cristiano Ronaldo sofreu condenações de uma visita a Donald Trump, na Casa Branca, nos Estados Unidos. O “Robozão” participou de um jantar na sede presidencial norte-americana, na última terça-feira (18). Contudo, o episódio teve repercussão negativa com impacto global, especialmente em Portugal, país natal do atacante.

Cristiano Ronaldo é um jogador com influência mundial pela sua renomada carreira. O craque divide opiniões, já que tem a idolatria de muitos companheiros de profissão, além de fãs do futebol. Entretanto, também é alvo de críticas pela sua personalidade e algumas atitudes. Recentemente, o atacante português influenciou que o perfil oficial da Fifa apagasse o primeiro pôster da Copa do Mundo de 2026 em publicação nas redes sociais. Afinal, a postagem recebeu diversos comentários com reclamações pela ausência do craque da ilustração oficial.

Portugueses se irritam com Cristiano Ronaldo

A principal reclamação dos compatriotas de Cristiano Ronaldo é que o encontro entre o histórico atacante e o líder norte-americano não foi um movimento diplomático. No caso, como um representante de seu país. Na verdade, a análise é de que o jogador esteve presente como um título para Mohammad bin Salman, príncipe da Arábia Saudita. Até porque há alegações de que o craque português foi apenas para acompanhá-lo.

Nesta mesma semana, Cristiano Ronaldo sofreu condenações de uma visita a Donald Trump, na Casa Branca, nos Estados Unidos. O “Robozão” participou de um jantar na sede presidencial norte-americana, na última terça-feira (18). Contudo, o episódio teve repercussão negativa com impacto global, especialmente em Portugal, país natal do atacante.

A principal reclamação dos compatriotas de Cristiano Ronaldo é que o encontro entre o histórico atacante e o líder norte-americano não foi um movimento diplomático. No caso, como um representante de seu país. Na verdade, a análise é de que o jogador esteve presente como um título para Mohammad bin Salman, príncipe da Arábia Saudita. Até porque há alegações de que o craque português foi apenas para acompanhá-lo.