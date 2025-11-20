Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cristiano Ronaldo influencia Fifa a excluir primeiro pôster da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo influencia Fifa a excluir primeiro pôster da Copa do Mundo

Perfil oficial da Fifa decide apagar primeira ilustração oficial do torneio por comentários em que reclamam da ausência do craque português
Autor Jogada 10
Cristiano Ronaldo é um jogador com influência mundial pela sua renomada carreira. O craque divide opiniões, já que tem a idolatria de muitos companheiros de profissão, além de fãs do futebol. Entretanto, também é alvo de críticas pela sua personalidade e algumas atitudes. Recentemente, o atacante português influenciou que o perfil oficial da Fifa apagasse o primeiro pôster da Copa do Mundo de 2026 em publicação nas redes sociais. Afinal, a postagem recebeu diversos comentários com reclamações pela ausência do craque da ilustração oficial.

Nesta mesma semana, Cristiano Ronaldo sofreu condenações de uma visita a Donald Trump, na Casa Branca, nos Estados Unidos. O “Robozão” participou de um jantar na sede presidencial norte-americana, na última terça-feira (18). Contudo, o episódio teve repercussão negativa com impacto global, especialmente em Portugal, país natal do atacante.

Portugueses se irritam com Cristiano Ronaldo

A principal reclamação dos compatriotas de Cristiano Ronaldo é que o encontro entre o histórico atacante e o líder norte-americano não foi um movimento diplomático. No caso, como um representante de seu país. Na verdade, a análise é de que o jogador esteve presente como um título para Mohammad bin Salman, príncipe da Arábia Saudita. Até porque há alegações de que o craque português foi apenas para acompanhá-lo.

