Crise no Vasco: elenco é cobrado e Diniz segue respaldado

Cruz-Maltino perdeu as últimas quatro rodadas do Brasileirão, se afastou da briga por Libertadores e se aproxima da zona do rebaixamento

O Vasco vive o seu pior momento no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino chegou a sua quarta derrota consecutiva na competição, sequência idêntica ao Sport, que é o lanterna e já está rebaixado. A má fase tem gerado muitas críticas ao técnico Fernando Diniz. No entanto, o treinador segue respaldado. O diagnóstico da crise dentro do Vasco é de que Diniz tem culpa pelo mau momento, mas ela precisa ser compartilhada com os jogadores. O entendimento é de que o treinador errou em algumas substituições, mas tem escalado a equipe dentro de uma lógica.

LEIA MAIS: Vasco não terá Coutinho, mas contará com três reforços diante do Bahia Dessa forma, a cobrança sobre o elenco tem sido intensa, mas individualizada. Muitos jogadores tem rendido muito abaixo do que podem e os esforços que estão sendo feitos é para entender os motivos. Mudanças à vista A princípio, a má fase é técnica e não física. De acordo com uma fonte, o GPS dos jogadores apresenta nas derrotas os mesmo dados de quando o Vasco estava vencendo. Portanto, não está faltando fôlego, mas sim concentração para tomar a melhor decisão dentro de campo. A comissão técnica usou a Data Fifa para ajustar aspectos táticos. No entanto, a derrota para o Grêmio, evidenciou que o foco precisa estar no fator anímico. O elenco perdeu confiança e agora o trabalho será focado na recuperação dessa característica.