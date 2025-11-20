Crespo diz que Depay “acabou com jogo” e lamenta derrota no Majestoso

São Paulo perdeu para o Corinthians por 3 a 1, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Não deu para o São Paulo no Majestoso. Em um jogo de pouca inspiração, o Tricolor perdeu para o Corinthians por 3 a 1, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão, e se complicou na briga por vaga na Libertadores. O técnico Hernán Crespo, portanto, lamentou a derrota e destacou o talento de Memphis Depay como fator determinante para o resultado. “O primeiro tempo foi equilibrado, talvez eles tenham controlado mais a bola. Não saímos dessa situação. Era para empate. Saiu o pênalti. No segundo tempo mudamos e começamos a controlar. Chegamos ao empate, controlávamos o jogo. Neste momento parecia que o São Paulo estava mais confortável em campo. Depois, teve a hierarquia. O atacante da Holanda, com hierarquia, caneta, gol. E acabou o jogo”, disse.