Crespo diz que Depay “acabou com jogo” e lamenta derrota no Majestoso

Não deu para o São Paulo no Majestoso. Em um jogo de pouca inspiração, o Tricolor perdeu para o Corinthians por 3 a 1, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão, e se complicou na briga por vaga na Libertadores. O técnico Hernán Crespo, portanto, lamentou a derrota e destacou o talento de Memphis Depay como fator determinante para o resultado.
“O primeiro tempo foi equilibrado, talvez eles tenham controlado mais a bola. Não saímos dessa situação. Era para empate. Saiu o pênalti. No segundo tempo mudamos e começamos a controlar. Chegamos ao empate, controlávamos o jogo. Neste momento parecia que o São Paulo estava mais confortável em campo. Depois, teve a hierarquia. O atacante da Holanda, com hierarquia, caneta, gol. E acabou o jogo”, disse.
O São Paulo não entrou em sintonia no Majestoso. Dessa forma, foi superado no primeiro tempo e saiu atrás do placar com gol de pênalti de Yuri Alberto. No intervalo, o técnico Crespo mudou o time e colocou Tapia. E a mudança surtiu efeito. Afinal, o chileno fez o gol de empate e deu esperança. Porém, na reta final, Memphis Depay e Yuri Alberto desequilibraram.
Com a derrota, o São Paulo caiu para o nono lugar com 45 pontos, mas se manteve na frente do Corinthians, que também chegou aos 45, pelo critério de desempate. Cada vez mais distante da briga por vaga na Libertadores, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), contra o Juventude, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Brasileirão.
