Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crespo chega ao 14º clássico pelo São Paulo e está invicto contra o Corinthians

Crespo chega ao 14º clássico pelo São Paulo e está invicto contra o Corinthians

Treinador enfrenta pela terceira vez o Timão nesta quinta-feira tentando manter invencibilidade contra o rival
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Hernán Crespo se prepara para viver mais um capítulo em sua trajetória como técnico do São Paulo. Nesta quinta-feira (20/11), às 19h30, o treinador argentino estará novamente à beira do campo para comandar o Tricolor no Majestoso diante do Corinthians, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time chega pressionado. Após dois jogos seguidos sem vencer, sendo um empate e uma derrota, o São Paulo tenta aproveitar o clássico para se reaproximar da briga por vaga na Libertadores e, ao mesmo tempo, dar uma resposta ao seu torcedor. Uma vitória sobre um rival direto seria o combustível necessário para uma reta final mais sólida.

Ao longo de suas duas passagens pelo clube, Crespo já disputou 13 clássicos contra Palmeiras, Corinthians e Santos. O Verdão foi o oponente mais frequente, enquanto o Timão aparece como o que menos cruzou o caminho do treinador argentino até aqui.

O desempenho geral em clássicos é equilibrado, porém distante do ideal. Em 13 confrontos, Crespo soma quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de 43,58%. O time marcou 15 gols e sofreu 13 sob seu comando nessas partidas.

Crespo está invicto contra o Corinthians

Se o retrospecto geral é apenas mediano, a história contra o Corinthians é mais favorável. Crespo enfrentou o rival alvinegro duas vezes e não perdeu nenhuma. O treinador acumula uma vitória e um empate, sendo a igualdade justamente em Itaquera. Seu aproveitamento contra o Timão é de 66,6%, com quatro gols marcados e dois sofridos.

O primeiro Majestoso da carreira de Crespo aconteceu em maio de 2021, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o São Paulo arrancou um empate por 2 a 2, na Neo Química Arena, com gols de Miranda e Luciano, de pênalti, aos 51 minutos do segundo tempo.

O segundo duelo ocorreu neste ano, pelo primeiro turno do Brasileirão. No Morumbis, o Tricolor controlou a partida e venceu por 2 a 0, novamente com Luciano sendo protagonista ao marcar os dois gols.

Entre os três grandes rivais, o Santos é o adversário que mais tem trazido dificuldades ao treinador. Afinal, em quatro partidas contra o Peixe, o São Paulo venceu apenas uma, teve dois reveses e um empate. Assim, o aproveitamento de 33,3% evidencia o incômodo. O time marcou cinco gols nesses confrontos e sofreu quatro.

Por fim, o Palmeiras é o rival que Crespo mais enfrentou. Foram duelos decisivos, incluindo mata-mata de Libertadores e a final do Campeonato Paulista de 2021, que terminou com título tricolor. No total, são duas vitórias, três empates e duas derrotas, que resultam em um aproveitamento de 42,85%. O São Paulo marcou seis gols e sofreu sete nesses sete confrontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar