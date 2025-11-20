Crespo chega ao 14º clássico pelo São Paulo e está invicto contra o Corinthians

Treinador enfrenta pela terceira vez o Timão nesta quinta-feira tentando manter invencibilidade contra o rival / Crédito: Jogada 10

Hernán Crespo se prepara para viver mais um capítulo em sua trajetória como técnico do São Paulo. Nesta quinta-feira (20/11), às 19h30, o treinador argentino estará novamente à beira do campo para comandar o Tricolor no Majestoso diante do Corinthians, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time chega pressionado. Após dois jogos seguidos sem vencer, sendo um empate e uma derrota, o São Paulo tenta aproveitar o clássico para se reaproximar da briga por vaga na Libertadores e, ao mesmo tempo, dar uma resposta ao seu torcedor. Uma vitória sobre um rival direto seria o combustível necessário para uma reta final mais sólida.

Ao longo de suas duas passagens pelo clube, Crespo já disputou 13 clássicos contra Palmeiras, Corinthians e Santos. O Verdão foi o oponente mais frequente, enquanto o Timão aparece como o que menos cruzou o caminho do treinador argentino até aqui. O desempenho geral em clássicos é equilibrado, porém distante do ideal. Em 13 confrontos, Crespo soma quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de 43,58%. O time marcou 15 gols e sofreu 13 sob seu comando nessas partidas. Crespo está invicto contra o Corinthians Se o retrospecto geral é apenas mediano, a história contra o Corinthians é mais favorável. Crespo enfrentou o rival alvinegro duas vezes e não perdeu nenhuma. O treinador acumula uma vitória e um empate, sendo a igualdade justamente em Itaquera. Seu aproveitamento contra o Timão é de 66,6%, com quatro gols marcados e dois sofridos. O primeiro Majestoso da carreira de Crespo aconteceu em maio de 2021, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o São Paulo arrancou um empate por 2 a 2, na Neo Química Arena, com gols de Miranda e Luciano, de pênalti, aos 51 minutos do segundo tempo.

O segundo duelo ocorreu neste ano, pelo primeiro turno do Brasileirão. No Morumbis, o Tricolor controlou a partida e venceu por 2 a 0, novamente com Luciano sendo protagonista ao marcar os dois gols. Entre os três grandes rivais, o Santos é o adversário que mais tem trazido dificuldades ao treinador. Afinal, em quatro partidas contra o Peixe, o São Paulo venceu apenas uma, teve dois reveses e um empate. Assim, o aproveitamento de 33,3% evidencia o incômodo. O time marcou cinco gols nesses confrontos e sofreu quatro. Por fim, o Palmeiras é o rival que Crespo mais enfrentou. Foram duelos decisivos, incluindo mata-mata de Libertadores e a final do Campeonato Paulista de 2021, que terminou com título tricolor. No total, são duas vitórias, três empates e duas derrotas, que resultam em um aproveitamento de 42,85%. O São Paulo marcou seis gols e sofreu sete nesses sete confrontos.