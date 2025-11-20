Corinthians x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quinta-feira (20/11), às 19h30, Corinthians e São Paulo prometem fazer um clássico quente, na Neo Química Arena, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 13° colocado, com 42 pontos, enquanto o Tricolor Paulista está na nona posição, com 45 pontos somados. Ambas as equipes estão no grupo que ainda sonham com uma vaga na próxima Libertadores. Assim, a vitória é crucial para se aproximar do G7.

A Voz do Esporte, que não está de bobeira, acompanha as emoções do embate, ao vivo, a partir das 18h. Christian Rafael comanda a transmissão, vestindo a camisa 10 da narração esportiva. Cleiton Santos está confirmado nos comentários, com David Silva acompanhando tudo na reportagem.