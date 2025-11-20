Corinthians revê São Paulo quatro meses após derrota mais sentida da Era Dorival

Em julho, Timão foi completamente dominado pelo Tricolor e colocou em dúvidas o trabalho do treinador, que terá chance de revanche nesta quinta

No dia 19 de julho, no Morumbis, o Corinthians deixou o campo derrotado por 2 a 0, com dois gols de Luciano ainda na etapa inicial. A atuação apagada rendeu um raro desabafo público de Dorival Júnior, que havia tirado Memphis Depay no intervalo e viu a equipe ouvir gritos de “olé” no Morumbi lotado. Naquela noite, o treinador não aliviou nas críticas.

Corinthians e São Paulo voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (20/11), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Majestoso chega carregado de significado para ambos, já que os dois lados ainda alimentam o objetivo de entrar na zona de classificação para a Libertadores de 2026, mas carrega peso extra no lado alvinegro, que ainda carrega a memória do último encontro.

“Faltou energia e você vai abrindo espaço, disse Dorival. Aí é efeito dominó. O Garro em momento nenhum tinha a obrigação da marcação sobre os três zagueiros, a função era dos dois homens de frente. Eles tiveram espaço porque encontraram passes por dentro, e batendo dentro vai bater lá fora. A partir daí você não tem mais como neutralizar. Quebrou a primeira linha de marcação, você fica exposto, e foi isso que aconteceu”, disse o treinador.

O revés provocou abalos internos no CT Joaquim Grava e fez a comissão técnica encabeçada por Dorival balançar no cargo. A diretoria, liderada por Fabinho Soldado, optou por bancar o trabalho e dar continuidade ao projeto. A partir dali, aquele Majestoso passou a ser estudado como um divisor de águas.

Derrota no clássico virou lição no Corinthians

O comportamento da equipe serviu como referência para os confrontos seguintes contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com ajustes a partir das lições daquele jogo, o Corinthians eliminou o rival alviverde e segue vivo na disputa por mais um título em 2025. Internamente, há consenso de que, desde então, o time não voltou a ser dominado de forma tão clara quanto naquele 2 a 0, mesmo com tropeços ao longo da temporada.

Ainda assim, o momento atual não é confortável. O Corinthians vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão e iniciou a rodada ocupando a 13ª posição, com 42 pontos. A instabilidade impede que o clube se aproxime de forma consistente da parte superior da classificação.