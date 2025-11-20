Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians revê São Paulo quatro meses após derrota mais sentida da Era Dorival

Em julho, Timão foi completamente dominado pelo Tricolor e colocou em dúvidas o trabalho do treinador, que terá chance de revanche nesta quinta
Corinthians e São Paulo voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (20/11), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Majestoso chega carregado de significado para ambos, já que os dois lados ainda alimentam o objetivo de entrar na zona de classificação para a Libertadores de 2026, mas carrega peso extra no lado alvinegro, que ainda carrega a memória do último encontro.

No dia 19 de julho, no Morumbis, o Corinthians deixou o campo derrotado por 2 a 0, com dois gols de Luciano ainda na etapa inicial. A atuação apagada rendeu um raro desabafo público de Dorival Júnior, que havia tirado Memphis Depay no intervalo e viu a equipe ouvir gritos de “olé” no Morumbi lotado. Naquela noite, o treinador não aliviou nas críticas.

“Faltou energia e você vai abrindo espaço, disse Dorival. Aí é efeito dominó. O Garro em momento nenhum tinha a obrigação da marcação sobre os três zagueiros, a função era dos dois homens de frente. Eles tiveram espaço porque encontraram passes por dentro, e batendo dentro vai bater lá fora. A partir daí você não tem mais como neutralizar. Quebrou a primeira linha de marcação, você fica exposto, e foi isso que aconteceu”, disse o treinador.

O revés provocou abalos internos no CT Joaquim Grava e fez a comissão técnica encabeçada por Dorival balançar no cargo. A diretoria, liderada por Fabinho Soldado, optou por bancar o trabalho e dar continuidade ao projeto. A partir dali, aquele Majestoso passou a ser estudado como um divisor de águas.

Derrota no clássico virou lição no Corinthians

O comportamento da equipe serviu como referência para os confrontos seguintes contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com ajustes a partir das lições daquele jogo, o Corinthians eliminou o rival alviverde e segue vivo na disputa por mais um título em 2025. Internamente, há consenso de que, desde então, o time não voltou a ser dominado de forma tão clara quanto naquele 2 a 0, mesmo com tropeços ao longo da temporada.

Ainda assim, o momento atual não é confortável. O Corinthians vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão e iniciou a rodada ocupando a 13ª posição, com 42 pontos. A instabilidade impede que o clube se aproxime de forma consistente da parte superior da classificação.

Por outro lado, a esperança de buscar um lugar na Libertadores permanece. Para isso, o primeiro passo é reagir justamente no clássico desta quinta-feira, diante de um São Paulo que também tenta se firmar na luta por uma vaga no G7. Desta vez, o palco é Itaquera, onde o Corinthians espera que as lições de julho finalmente rendam frutos.

