Copa do Mundo 2026: megaoperação da Globo envolverá mais de dois mil influenciadores

A emissora segue se mobilizando digitalmente para cobertura do Mundial, marcado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 / Crédito: Jogada 10

A Globo elaborou, em parceria com o Play9 Content Group, um projeto que pretende reunir mais de dois mil influenciadores na cobertura da Copa do Mundo de 2026. Trata-se de uma estratégia das empresas em expandir suas atuações no cenário digital durante o torneio, conectando diferentes públicos a partir de múltiplas linguagens e formatos. O plano prevê a participação de 2.026 criadores de perfis variados e selecionados para oferecer um mosaico de olhares sobre o campeonato. Ou seja, que contemplem estilos de vida distintos, referências culturais e interesses que dialogam com um público amplo.

A emissora tem uma área responsável pelo relacionamento com criadores, a ViU, que assumirá a coordenação do projeto ao lado da Play9. Assim, as duas pretendem alinhar expectativas e desenvolver conteúdos distribuídos em plataformas distintas, mas que priorizem emoções, histórias e acontecimentos acerca do Mundial. Em resumo, uma visão além dos jogos. Entende-se que a estratégia também se adapta aos novos hábitos de consumo do público conectado, inclusive abrindo novas possibilidades de retorno financeiro. Parte dos convidados também produzirá conteúdos para a GeTV, canal esportivo digital da emissora. Estrutura e outras metas da ação A companhia ainda discutirá modelos comerciais específicos para mobilização, mas há possibilidades no horizonte. Entre elas, novas modalidades de patrocínio com formatos interativos e integração entre plataformas. Funciona com marcas interessadas em iniciativas alinhadas à chamada “economia dos criadores”. “Estamos unindo forças para criar novas maneiras de levar as emoções do esporte para os brasileiros. Queremos permitir que cada torcedor encontre sua forma de se conectar com o que acontece durante um grande evento. E garantindo que as marcas também façam parte”, afirmou Renata Fernandes, diretora de produtos publicitários digitais da Globo.

Influenciadores envolvidos Os participantes ficarão distribuídos pelos três países-sede da Copa do Mundo — Estados Unidos, Canadá e México —, produzindo conteúdos a partir de suas perspectivas. Sabe-se que do total de 2.206 criadores, 26 já são amplamente conhecidos pelo público. A PlayNest, plataforma da Play9 voltada à profissionalização da economia dos criadores, ficará a cargo da seleção dos outros 2 mil. A empresa ainda desenvolve projetos em larga escala envolvendo marcas e influenciadores. “É a maior mobilização de influenciadores já feita no Brasil, talvez no mundo, para um único evento. Então esse processo de gamificação da escolha deles já será o início do aquecimento para a Copa”, declarou João Pedro Paes Leme, CEO e sócio-fundador do Play9 Content Group.