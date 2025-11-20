Ceará x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Internacional encara o Ceará pela 34ª rodada do Brasileirão, às 21h30, no Castelão, às 21h30, nesta quinta-feira (20). As equipes passam por momentos completamente distintos na competição, mas estão próximos na tabela. O Colorado não vence há cinco jogos no torneio e se encontra na 15ª posição, com 37 pontos. Por outro lado, o Vozão está há três partidas invicto no Campeonato Brasileiro e está em 12º lugar, com 42.

A Voz do Esporte, já de prontidão, transmite a partida a partir das 20h. Cesar Tavares narra, com o suporte de Leide Marques nos comentários e André Bachá na reportagem.