CBF divulga áudio do VAR de pênalti cometido por Neymar em Santos x Mirassol

CBF divulga áudio do VAR de pênalti cometido por Neymar em Santos x MirassolÁrbitro Matheus Delgado Candançan de início não marcou a infração, mas voltou atrás após revisão para irritação do Peixe
A CBF divulgou, nesta quinta-feira (20/11), o áudio da equipe de arbitragem responsável pelo pênalti assinalado contra Neymar no empate entre Santos e Mirassol, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A jogada, ocorrida aos 10 minutos do segundo tempo, acabou sendo decisiva no resultado final e gerou forte debate após o duelo.
O pênalti foi marcado pelo árbitro Matheus Delgado Candançan, depois de recomendação feita pelo responsável do VAR, Rodrigo D’Alonso Ferreira. O lance mostra Neymar tentando desarmar Reinaldo dentro da área santista, mas acertando o lateral-esquerdo do Mirassol, que imediatamente caiu pedindo a falta.
A primeira impressão de Candançan, porém, foi de que Reinaldo havia simulado o contato para tentar obter a infração, como revelado no áudio divulgado pela entidade.
“D’Alonso, quando ele tira tem um contato muito mínimo. Ele dá tipo uma letra na bola e tem o contato, sim, no pé dele. Muito mínimo. Ele sente e larga o corpo”, avaliou o árbitro, inicialmente.
Logo após o lance, jogadores das duas equipes iniciaram uma confusão, com empurrões dentro da área. Nesse momento, o VAR alertou Candançan sobre o comportamento de Zé Ivaldo, que confrontou Reinaldo ainda caído no gramado.
“Candançan, o Zé Ivaldo, ele cobra cara a cara com o Reinaldo no chão. Se quiser dar cartão amarelo pra ele”.
Apesar da recomendação, o árbitro principal optou por não aplicar a advertência.
Revisão e mudança de decisão
Ao revisar o lance no monitor, Rodrigo D’Alonso Ferreira orientou pela análise de um possível pênalti. Candançan observou a jogada e mudou sua decisão inicial.
“Ok, ok. Pra mim tá claro. Quem joga a bola é o Reinaldo e tem o toque na perna. Ok, ele passa e joga a bola. Erra o bote e pega a perna. Então, vou voltar com a decisão de pênalti sem cartão”.
A marcação gerou reclamações intensas dos jogadores santistas durante e após a partida, além de protestos nas arquibancadas da Vila Belmiro.
Situação do Santos no campeonato
Assim, com o empate, o Santos chegou aos 37 pontos, permanecendo na 16ª colocação do Brasileirão, apenas um ponto acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O resultado, entretanto, mantém a pressão sobre a equipe a quatro rodadas do fim da competição.