CBF divulga áudio do VAR de pênalti cometido por Neymar em Santos x Mirassol

Árbitro Matheus Delgado Candançan de início não marcou a infração, mas voltou atrás após revisão para irritação do Peixe / Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (20/11), o áudio da equipe de arbitragem responsável pelo pênalti assinalado contra Neymar no empate entre Santos e Mirassol, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A jogada, ocorrida aos 10 minutos do segundo tempo, acabou sendo decisiva no resultado final e gerou forte debate após o duelo. O pênalti foi marcado pelo árbitro Matheus Delgado Candançan, depois de recomendação feita pelo responsável do VAR, Rodrigo D’Alonso Ferreira. O lance mostra Neymar tentando desarmar Reinaldo dentro da área santista, mas acertando o lateral-esquerdo do Mirassol, que imediatamente caiu pedindo a falta.

A primeira impressão de Candançan, porém, foi de que Reinaldo havia simulado o contato para tentar obter a infração, como revelado no áudio divulgado pela entidade. “D’Alonso, quando ele tira tem um contato muito mínimo. Ele dá tipo uma letra na bola e tem o contato, sim, no pé dele. Muito mínimo. Ele sente e larga o corpo”, avaliou o árbitro, inicialmente. Logo após o lance, jogadores das duas equipes iniciaram uma confusão, com empurrões dentro da área. Nesse momento, o VAR alertou Candançan sobre o comportamento de Zé Ivaldo, que confrontou Reinaldo ainda caído no gramado. “Candançan, o Zé Ivaldo, ele cobra cara a cara com o Reinaldo no chão. Se quiser dar cartão amarelo pra ele”.

Apesar da recomendação, o árbitro principal optou por não aplicar a advertência. Revisão e mudança de decisão Ao revisar o lance no monitor, Rodrigo D’Alonso Ferreira orientou pela análise de um possível pênalti. Candançan observou a jogada e mudou sua decisão inicial. “Ok, ok. Pra mim tá claro. Quem joga a bola é o Reinaldo e tem o toque na perna. Ok, ele passa e joga a bola. Erra o bote e pega a perna. Então, vou voltar com a decisão de pênalti sem cartão”.