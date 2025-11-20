CBF divulga análise do VAR em lance de Fluminense x Flamengo: “Não chuta a perna”Na visão do árbitro de vídeo, Bruno Henrique tentou simular um pênalti após contato normal de Thiago Silva na área no Fla-Flu pelo Brasileirão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a análise do VAR do lance, que envolveu Bruno Henrique e Thiago Silva, no clássico entre Fluminense e Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Assim, de acordo com Wagner Reway, o atacante rubro-negro exagerou na simulação ao cair na área após receber o contato do zagueiro tricolor.
Vale destacar que o lance ocorreu aos 10 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Samuel Lino tentou efetuar um drible, mas a defesa do Flu bloqueou. Nesse sentido, na sequência da jogada, Bruno Henrique e Thiago Silva tiveram um contato na área.
Os jogadores do Flamengo reclamaram e pediram pênalti. Contudo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda não assinalou qualquer irregularidade na jogada e depois chegou a recomendação do VAR.
“Ele vai fazer o movimento… Aparentemente é isso, me dá outra (câmera). Ele (Thiago Silva) vai fazer o movimento e retira, ele não chuta a perna. Ele vai fazer o movimento e retira totalmente. Tá perfeito, é como você narrou. Ele retira totalmente a perna e o jogador (Bruno Henrique) simula. Simula não, exagera”, disse Wagner Reway.
Por fim, apesar do revés, o Flamengo segue na liderança, com 71 pontos, pois o Alviverde ficou no empate com o Vitória, no Allianz Parque. No entanto, a diferença diminuiu para apenas dois pontos nesta reta final, com somente quatro jogos pela frente.
O Fluminense, por sua vez, agora soma 54 pontos, na sexta posição, com um ponto à frente do Bahia. O Esquadrão de Aço volta a campo nesta quinta-feira (20), às 18h (de Brasília), contra o Fortaleza, na Arena Fonte Nova.
