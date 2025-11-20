CBF divulga análise do VAR em lance de Fluminense x Flamengo: “Não chuta a perna”

Na visão do árbitro de vídeo, Bruno Henrique tentou simular um pênalti após contato normal de Thiago Silva na área no Fla-Flu pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Os jogadores do Flamengo reclamaram e pediram pênalti. Contudo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda não assinalou qualquer irregularidade na jogada e depois chegou a recomendação do VAR. “Ele vai fazer o movimento… Aparentemente é isso, me dá outra (câmera). Ele (Thiago Silva) vai fazer o movimento e retira, ele não chuta a perna. Ele vai fazer o movimento e retira totalmente. Tá perfeito, é como você narrou. Ele retira totalmente a perna e o jogador (Bruno Henrique) simula. Simula não, exagera”, disse Wagner Reway. Por fim, apesar do revés, o Flamengo segue na liderança, com 71 pontos, pois o Alviverde ficou no empate com o Vitória, no Allianz Parque. No entanto, a diferença diminuiu para apenas dois pontos nesta reta final, com somente quatro jogos pela frente.