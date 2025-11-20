Bruno Henrique passa por exame, mas não deve desfalcar o Flamengo

Ponta, que saiu do jogo contra o Fluminense por dores na coxa esquerda, não tem lesão detectada; saiba a situação do capitão

Substituído no segundo tempo durante a derrota do Flamengo para o Fluminense, na última quarta (19/11), o ponta Bruno Henrique não teve lesão constatada. O jogador, que saiu com dores na posterior coxa esquerda contra o Flu, realizou exames nesta quinta-feira (20/11), com o capitão passando ileso: apenas fadiga muscular.

Dessa forma, de acordo com informações do “ge”, o atacante está livre para atuar no sábado (22/11) contra o Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão. Havia apreensão pelo fato de o jogador ter pedido substituição. No momento do jogo, o Flamengo perdia por 2 a 0. Bruno Henrique, aliás, foi pivô de um lance polêmico no clássico, com possível pênalti sofrido em contato do zagueiro Thiago Silva – clique aqui para ver a análise do VAR.