Bruno Henrique passa por exame, mas não deve desfalcar o Flamengo

Bruno Henrique passa por exame, mas não deve desfalcar o FlamengoPonta, que saiu do jogo contra o Fluminense por dores na coxa esquerda, não tem lesão detectada; saiba a situação do capitão
Substituído no segundo tempo durante a derrota do Flamengo para o Fluminense, na última quarta (19/11), o ponta Bruno Henrique não teve lesão constatada. O jogador, que saiu com dores na posterior coxa esquerda contra o Flu, realizou exames nesta quinta-feira (20/11), com o capitão passando ileso: apenas fadiga muscular.
Dessa forma, de acordo com informações do “ge”, o atacante está livre para atuar no sábado (22/11) contra o Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão. Havia apreensão pelo fato de o jogador ter pedido substituição. No momento do jogo, o Flamengo perdia por 2 a 0. Bruno Henrique, aliás, foi pivô de um lance polêmico no clássico, com possível pênalti sofrido em contato do zagueiro Thiago Silva – clique aqui para ver a análise do VAR.
LEIA MAIS: Aproveitamento do Flamengo despenca sem de Arrascaeta
O Rubro-Negro se reapresentou nesta quinta no Ninho do Urubu. Bruno Henrique não surgiu nas fotos divulgadas pelo clube, no entanto. O departamento médico, afinal, reavaliará o jogador nesta sexta (21/11) e também no sábado, data do jogo contra o Bragantino.
A partida vale muito para as pretensões rubro-negras na temporada. Atualmente, a equipe de Filipe Luís surge na liderança do Brasileirão, com 71 pontos, mas é seguido de perto pelo Palmeiras, que tem 69. Sem Pedro, lesionado, o treinador conta com o capitão Bruno Henrique para as partidas finais de 2025. BH tem 13 gols em 54 partidas, surgindo entre os artilheiros do elenco no ano.